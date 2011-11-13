پرورش دهنده گل‌های شاخه‌ای و سر بریده در استان قم که دارای یک هکتار گلخانه تولید گل رز است در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط و مشکلات تولید گل در استان با بیان اینکه در حال حاضر در منطقه دستجرد نزدیک به 10 هکتار گل پرورش داده می‌شود اظهار داشت: این منطقه آب و هوای متعادل تری نسبت به قم دارد و آب آن هم شیرین است از این رو شرایط خوبی برای پرورش گل فراهم است.



محمد سوار گفت: در اطراف بخش کهک نیز گلخانه‌های پرورش گل وجود دارد اما به گستردگی بخش دستجرد نیست.



وی با بیان اینکه به علت سرمای زودرس و برف و بارانی که در روزهای گذشته قم را فراگرفته بود آسیب‌های جدی به گلخانه‌های پرورش گل‌های شاخه‌ای وارد آمد افزود: در ماه‌های گذشته هر هفته به طور متوسط سه هزار شاخه گل به خارج از استان صادر می‌شد که این میزان هم اکنون به کمتر از 500 شاخه گل رسیده است.

این پرورش دهنده گل‌های شاخه‌ای عنوان داشت: به علت آغاز فصل سرما و عدم توانایی تامین سوخت لازم توسط گلخانه داران برای گرم کردن گلخانه کاهش تولید تا اردیبهشت ماه ادامه داد و به همین علت در هر هفته هزار شاخه گل رز وارد استان می‌شود.



بیمه گذار حاضر به بیمه گلخانه نیست



وی با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تمهیداتی برای گلخانه دارانی که گلهای شاخه ای پرورش می‌دهند اندیشیده نشده است افزود: در سالهای گذشته برای تامین گرمای گلخانه مبلغ 700 هزار تومان هزینه می‌کردیم که امروز به علت آزاد شدن قیمت انرژی باید پنج میلیون تومان پرداخت کنیم که به علت عدم توانایی پرداخت این مبلغ تولید در این زمینه متوقف شده است.



سوار اضافه کرد: بالا بودن قیمت گازئیل، گاز و همچنین افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل، ریسک فعالیت در زمینه پرورش گل‌های شاخه‌ای را بالا برده و هیچ بیمه گذاری نیز حاضر به بیمه گلخانه‌های پرورش گل‌های شاخه‌ای نیست.

وی ادامه داد: کاهش تولید باعث بالا رفتن قیمت‌ها خواهد شد که به همین علت در یک ماه گذشته قیمت گل گلایل به شاخه‌ای دو هزار تومان رسید که این افزایش قیمت در طی سی سال گذشته بی‌سابقه بود.



گل مصرفی قم از خارج استان تامین می‌شود



این پرورش دهنده گل‌های شاخه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر گل مصرفی قم از خارج استان تأمین می‌شود افزود: در فصل تابستان هفته‌ای دو یا سه بار برداشت گل داشتیم اما با افزایش برودت هوا و سرمای زودرس این تعداد به هفته‌ای یک نوبت رسیده که گاهی برای تأمین گل مصرفی استان نیز کافی نیست.

