سه میلیون حساب بانک صادرات مسدود شد/ مسدودی به اختلاس اخیر ربطی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی حسابهای بانک صادرات در کشور از صبح روز 21 آبانماه بنا به دلایلی مسدود یا راکد است و وقتی مراجعان برای برداشت پول به خودپردازها مراجعه می کنند، با این پیغام روی صفحه مانیتور دستگاه روبرو می شوند که "حساب شما مسدود یا راکد است؛ لطفا به شعبه افتتاح حساب خود مراجعه کنید"!

این امر که باعث تشویش افکار و نگرانی مردم در سراسر کشور شده است، سیل جمعیت را به سوی شعب بانک صادرات روانه کرده که این شعب خود به خود در شهرستانهای کوچک و حتی کلانشهرها، به دلیل کمبود شعبه با مشکل مواجهند و اکنون نیز با شلوغی بیش از حد به دلیل این پیغام خودپردازها، با مشکل جدی تری مواجه شده اند.

کارت ملی و شناسنامه همراهتان باشد

زمانی که افراد به بانکهای مذکور مراجعه می کنند، از آنها کارت ملی و اصل شناسنامه استرداد می شود تا اصلاحاتی از قبیل ثبت کد ملی و سریال شناسنامه صاحبان حساب در فرمهای مخصوص اینترنتی پر شود و این در حالی است که زمان افتتاح حساب وقتی فرمها توسط مشتریان پر می شود، تمام مشخصات ثبت شده است.

خبرنگار مهر برای پیگیری این ماجرا با تلفنهای ارتباط مردمی بانک صادرات کشور تماس گرفت ولی اپراتور این مرکز اظهار بی اطلاعی کرد و موضوع را به صدای سپهر(مشاوره بانکی، پاسخگویی به سئوالات، پیشنهاد و انتقاد) با شماره تماس 09602 ارجاع داد.

گفتگوی خبرنگار مهر با بخش راهنمایی صدای سپهر به این نتیجه رسید که بین دو تا سه میلیون حساب بانکی مردم در بانکهای صادرات سراسر کشور دچار این مشکل هستند.

راهنمای صدای سپهر به خبرنگار مهر گفت: بین دو تا سه میلیون حساب بانکی، مغایرت مشخصاتی و اطلاعات غلطی دارند که سیستم مرکزی آنها را مسدود کرده است.

وی ادامه داد: مردم باید به شعبه بانک افتتاح کننده حساب مراجعه کرده و با ارائه اصل یا کپی شناسنامه و کارت ملی، مشخصاتشان را اصلاح و رفع ابهام کنند.

این راهنمای صدای سپهر تصریح کرد: شعب موظفند در همان لحظه مراجعه مردم به شعب، مشخصات مورد نیاز را ثبت و اصلاح کنند.

وی افزود: حسابهای بانک صادرات به صورت سراسری در حال مکانیزه شدن است تا بتوان با استفاده از کد ملی، شماره سریال شناسنامه و مشخصات فردی دیگر، به اطلاعات دقیق حسابها دسترسی یافت.

مسدودی حسابها ربطی به اختلاس اخیر ندارد

در عین حال مجید ابوالفتحی مدیرکل روابط عمومی بانک صادرات ایران در گفتگو با مهر اظهار داشت: مسدود شدن حسابها هیچ ارتباطی با موضوع سوء استفاده مالی اخیر ندارد.

وی افزود: همچنین تعداد حسابهای مسدود شده کمتر از این تعداد است و این مشکل به زودی حل خواهد شد.

ابوالفتحی یادآور شد: حسابهایی که دارای شماره ملی نبودند، مسدود شده اند که پس از اخذ کد ملی از صاحبان آنها، حساب مجدد بازگشایی خواهد شد.

عدم اطلاع رسانی گسترده و ایجاد مشکلات برای مردم

در حالی که راهنمای صدای سپهر مدعی است که فقط بین دو تا سه میلیون حساب بانکی دچار چنین مشکلی هستند اما مشاهدات خبرنگار مهر حاکی از آن است که بیشتر مراجعه کنندگان به عابر بانکها یا کارتخوانهای موجود در منازل و اماکن تجاری و اداری با چنین مشکلی مواجه هستند و همین امر باعث شده تا در مقابل باجه های بانکهای صادرات، صفهای گسترده ای تشکیل شود.

وقتی به یکباره اکثر حسابها مسدود شود، این شائبه در ذهن صاحبان حساب نقش می بندد که بانک قصد دارد به این بهانه پولها را بیشتر در حساب نگه دارد تا بهره ببرد و همچنین در میان مردمی که به بانکها مراجعه می کنند زمزمه های درگوشی است که این امر به دلیل تخلف مالی بزرگ سه هزار میلیارد تومانی صورت گرفته است؛ آنها می گویند شاید به دلیل این تخلف بزرگ، بانک صادرات تدابیر امنیتی بهتری برای کنترل حسابها اندیشیده است و به نوعی می خواهند جبران مافات این تخلف مالی بزرگ شود.

تمام این شایعات و زمزمه ها در حالی است که هیچ گونه اطلاع رسانی گسترده و دقیقی از سوی بانک صادرات مرکزی و شعب بانکها در این خصوص نشده است.

سئوال اینجاست که اگر در نیمه های شب یا ساعات غیر اداری که بانکها تعطیل هستند فردی دچاربیماری یا مشکلات حاد دیگری شود و نیاز به دریافت پول از خودپردازها یا پرداخت وجه از کارتخوانها داشته باشد، جوابگوی عدم اطلاع رسانی صحیح و گسترده بانک صادرات در این خصوص، چه کسانی خواهند بود.

به هر تقدیر اگر قرار است به واسطه بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک صادرات و هر بانک دیگری چنین اقداماتی صورت بگیرد، لازم است بعد اطلاع رسانی این امر نیز که دامنگیر بسیاری از مردم خواهد شد، از سوی مسئولان امر در نظر گرفته شود.

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علیرضا مهدی زاده