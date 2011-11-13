به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره اردیبهشت ماه سال آینده با هدف حمایت از گروه‌ها و کانون های نمایشی جوان در پایتخت و در پنج بخش اصلی کانون‌های نمایشی و تئاتر صحنه‌ای، تئاتر بانوان، نمایش خیابانی، نمایش کودک و نوجوان و بخش ویژه برگزار می‌شود.

گروه‌ها و هنرمندان فعال در سطح فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ و کانون های نمایشی می‌توانند در محورهای مرتبط با فرهنگ زندگی شهری مطابق الگوی فرهنگ ایرانی، هویت دینی و کرامت انسانی، مشارکت شهروندان در زندگی شهری، فرهنگ ایثار و شهادت و ایمان آگاهانه در این جشنواره شرکت کنند.

علاقمندان تا 15 دی ماه فرصت دارند تا فرم تقاضا و یا سه نسخه از نمایشنامه خود را به نشانی تهران، اتوبان مدرس، بلوار میرداماد، خیابان 12 بهمن، کوچه 12 بهمن، پلاک 20، طبقه سوم، معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مدیریت هنرهای نمایشی ارسال کرده یا با شماره تماس 22263380 تماس بگیرند.



