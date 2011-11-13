11 هزار و 500 کانون فرهنگی در مساجد کشور فعالند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل دبیرخانه کانون مساجد قزوین برگزار شد اظهارداشت: کانون های مساجد ازاسفند ماه سال 71 بر اساس مصوبه 32 شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف تلاش در راستای احیاء نقش واقعی مساجد و کارکردهای متنوع این مکان مقدس شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: مسجد به عنوان یک مکان مذهبی در زمینه سیاسی نیز در تاریخ اسلام منشاء حرکات ارزشمندی بوده که در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی این جایگاه برای مردم کشورمان کاملا تعیین کننده بود.

طاهریان یادآورشد: مساجد با حل مشکلات مالی بسیاری از مراجعه کنندگان توانسته نقش اجتماعی خود را بخوبی ایفا کند و وجود صندوق های قرض الحسنه در این مکانها و حل بسیاری از اختلافات توسط پیش کسوتان از جایگاه خوب مساجد ناشی می شود.

معاون فرهنگی، هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور تصریح کرد: مساجد به عنوان موزه و گالری هنرهای اسلامی هم هستند و بسیاری از هنرهای اصیل در بناهای مساجد نقش بسته و چون نگینی می درخشند که مهمترین وظیفه این ستاد، احیاء اینگونه کارکردها بوده است.

پنج برابر شدن کانونهای مساجد

وی اضافه کرد: با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی تلاش کرده ایم تا جایگاه مساجد حفظ شود و خوشبختانه با نگاه فرهنگی دولت، کانون های مساجد در سال های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.

این مسئول فرهنگی کشور بیان کرد: تا سال 84 تعداد کانونهای فعال مساجد کشور دو هزار و 200 واحد بود اما با حمایتهای جدی دولت، عرصه فرهنگی فرصتی دوباره یافت و با شتاب قابل توجهی در این بخش در حال حاضر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور به 11 هزار و 500 واحد رسیده است.

یک میلیون و 500 هزار فعال فرهنگی مساجد

طاهریان گفت: در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار نفر از جوانان و نوجوانان در کانون های فرهنگی، هنری مساجد کشور عضویت دارند که در برخی از برنامه ها از جمله اوقات فراغت بیش از دو میلیون نفر در فعالیتهای مساجد مشارکت کرده و تحت پوشش قرار می گیرند.

وی یادآورشد: 80 درصد کانون های مساجد کشور در مدت پنج سال اخیر راه اندازی و فعال شده اند که این روند حرکت به سمت امور فرهنگی رضایت بخش است.