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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

فرهمند:

جوانان امروز حامی ولایت هستند/ لزوم توجه به نسل آینده

جوانان امروز حامی ولایت هستند/ لزوم توجه به نسل آینده

ابرکوه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم پنج شهرستان استان یزد گفت: نسل جوان امروز پشتیبان ولایت فقیه است و تاکنون بارها با حضور در صحنه های مختلف این مسئله را به اثبات رسانده است.

به گزارش خبر نگار مهر، کاظم فرهمند ظهر یکشنبه در جمع فعالان فرهنگی ابرکوه اظهار داشت: ولایت فقیه اصل مهم قانون اساسی است و هرکس در جهت تضعیف این اصل مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کند، خیرخواه ملت نیست.

وی افزود: با توجه به هجمه های دشمن امروز بیش از هر زمان دیگری باید در مسیر حمایت از ولایت فقیه گام برداشت و راه عزت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی را با اقتدار پیمود.

فرهمند یادآور شد: اگر تاکنون مسیرهای مشکل برای سربلندی این نظام پیموده شده، تنها به پشتیبانی ولی فقیه ممکن شده است و به همین علت دشمنان به دنبال ضربه زدن به این رکن اساسی هستند.

وی با تاکید بر نقش نسل جوان در اقتدار جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور افزود: باید با هدایت نسل جوان آنان را از افتادن در دام توطئه های دشمنان محفوظ داشت و عمل به فرامین رهبری تنها راه موجود در این مسیر است.

فرهمند تاکید کرد: تا زمانی که همگان در این راستا گام بردارند، توطئه های استکبار به اهداف خود نخواهد رسید.

وی افزود: اجرای برنامه های فرهنگی با برنامه می تواند راهگشای گرایش روز افزون نسل جوان در این مسیر باشد.

در این جلسه جوانان و فعالان فرهنگی دیدگاه های خود را در مورد راه اندازی جشنواره دیدار به مناسبت سالروز ورود رهبری به ابرکوه به بحث گذاشتند.

کد مطلب 1459177

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