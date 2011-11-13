جوانان امروز حامی ولایت هستند/ لزوم توجه به نسل آینده

به گزارش خبر نگار مهر، کاظم فرهمند ظهر یکشنبه در جمع فعالان فرهنگی ابرکوه اظهار داشت: ولایت فقیه اصل مهم قانون اساسی است و هرکس در جهت تضعیف این اصل مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کند، خیرخواه ملت نیست.

وی افزود: با توجه به هجمه های دشمن امروز بیش از هر زمان دیگری باید در مسیر حمایت از ولایت فقیه گام برداشت و راه عزت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی را با اقتدار پیمود .

فرهمند یادآور شد: اگر تاکنون مسیرهای مشکل برای سربلندی این نظام پیموده شده، تنها به پشتیبانی ولی فقیه ممکن شده است و به همین علت دشمنان به دنبال ضربه زدن به این رکن اساسی هستند .

وی با تاکید بر نقش نسل جوان در اقتدار جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور افزود: باید با هدایت نسل جوان آنان را از افتادن در دام توطئه های دشمنان محفوظ داشت و عمل به فرامین رهبری تنها راه موجود در این مسیر است.

فرهمند تاکید کرد: تا زمانی که همگان در این راستا گام بردارند، توطئه های استکبار به اهداف خود نخواهد رسید .

وی افزود: اجرای برنامه های فرهنگی با برنامه می تواند راهگشای گرایش روز افزون نسل جوان در این مسیر باشد .