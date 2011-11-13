اعتبارات ویژه به بخش کشاورزی و شیلات کردستان اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی با بیان این مطلب اظهار داشت: در سال های گذشته سازمان جهاد کشاورزی استان در حاشیه رودخانه سیروان و در محدوده شهرستان های کامیاران و سروآباد اقدام به ایجاد مجتمع های پرورش ماهیان سردآبی و توسعه باغات و اراضی شیب دار کرده است تا از این پتانسیل آبی در جهت رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این مناطق بهره برداری شود.

وی ادامه داد: احداث مجتمع ماهیان سردآبی 540 تنی پالنگان، طرح توسعه باغات در 200 هکتار از اراضی شیب دار روستای تفین و همچنین فاز اول مجتمع پرورش ماهیان سردآبی سیروان با توان تولید 380 تن ماهی در سال از جمله این اقدامات توسعه ای است که باعث تحول اساسی در منطقه شده است.

شهبازی با بیان اینکه در همین راستا طرح توسعه باغات در 500 هکتار از اراضی شیبدار روستای دهکانان و فاز دوم پروژه پرورش ماهیان سردآبی سیروان و طرح بزرگ توسعه باغات اطراف سیروان به مساحت دو هزار و 800 هکتار نیز در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: فاز دوم پروژه پرورش ماهی سیروان با توان تولید هزار و 120 تن ماهی در سال و اشتغال زایی بیش از هزار نفر در سالجاری با رکود مواجه شده بود که خوشبختانه در روزهای اخیر و با دستور ویژه معاون اول رییس جمهور اعتبار قابل توجهی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در راستای تکمیل این مجتمع در نظر گرفته شده است.

استاندار کردستان در پایان ضمن ابراز خرسندی از صدور دستور تخصیص این اعتبار ویژه از حسن توجه و همراهی همیشگی معاون اول رئیس جمهور در توسعه، آبادانی و کمک به اشتغال پایدار جوانان استان که تقدیر کرد و گفت: انتظار می رود که این اعتبار در کوتاهترین زمان ممکن جذب و هزینه شود.