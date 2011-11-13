به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوروزیان، گودرز حسامینیا، دکتر بهزاد ابوالعلایی و عزیزاله حاجعلیزاده به عنوان اعضای کمیته ساماندهی منابع انسانی سازمان تأمیناجتماعی و همچنین مهدی نوروزیان به عنوان دبیر این کمیته منصوب شده است.
دکتر رحمتاله حافظی مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، در احکامی دبیر و اعضای کمیته ساماندهی منابع انسانی این سازمان را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوروزیان، گودرز حسامینیا، دکتر بهزاد ابوالعلایی و عزیزاله حاجعلیزاده به عنوان اعضای کمیته ساماندهی منابع انسانی سازمان تأمیناجتماعی و همچنین مهدی نوروزیان به عنوان دبیر این کمیته منصوب شده است.
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