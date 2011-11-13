  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

انتصاب دبیر کمیته ساماندهی منابع انسانی تامین‌اجتماعی

دکتر رحمت‌اله حافظی مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، در احکامی دبیر و اعضای کمیته ساماندهی منابع انسانی این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوروزیان، گودرز حسامی‌نیا، دکتر بهزاد ابوالعلایی و عزیزاله حاجعلیزاده به عنوان اعضای کمیته ساماندهی منابع انسانی سازمان تأمین‌اجتماعی و همچنین مهدی نوروزیان به عنوان دبیر این کمیته منصوب شده است.
 

کد مطلب 1459180

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها