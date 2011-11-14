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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

آزمون زبان انگلیسی "جی آر ای" 28 آبان برگزار می شود

آزمون زبان انگلیسی "جی آر ای" 28 آبان برگزار می شود

آزمون زبان انگلیسی GRE) GENERAL) در روز 28 آبان برگزار می شود و داوطلبان می توانند از 25 آبان کارت آزمون خود را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه آزمون انگلیسی GRE) GENERAL) در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 25، 26 و 27 آبان توزیع می شود.

داوطلبان می‌توانند از ساعت 8 صبح تا ساعت 14 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (گذرنامه، شناسنامه و یا کارت ملی) برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.
 
نشانی محل برگزاری آزمون در زمان توزیع کارت شرکت در آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
 
داوطلبان می توانند برای دریافت کارت آزمون به تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی، پلاک204، مرکز آزمون‌های بین‌المللی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.
کد مطلب 1459181

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