به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو با بیان اینکه مصوبه اخیر 70 هزار میلیارد ریالی دولت موجب خواهد شد تا ضمن پرداخت بخشی از بدهی وزارت نیرو، بتوانیم با جدیت نسبت به پیگیری و تکمیل پروژه های صنعت آب و برق بکوشیم، گفت: با موافقت هیئت وزیران از این پس حق انشعاب آب و برق به صورت مستقیم در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.

وزیر نیرو اظهارداشت: با آزاد شدن حق انشعاب و موافقت دولت مبنی بر عدم واریز حق انشعاب به خزانه، این فرصت ایجاد خواهد شد تا بتوانیم در رفع معضلات و مشکلات صنعت آب و برق گام های بلندتری برداریم. در دولت دهم، پروژه های بزرگی به ثمر رسیده است که محقق شدن آنها آرزوی بسیاری از مسئولان و متخصصان بود.

نامجو سد کارون 4، طرح انتقال آب به قم، آبگیری سد گتوند، بهره برداری از نیروگاه های متعدد و افزایش ظرفیت تولید برق به افزون بر 63 هزار مگاوات را از جمله این پروژه ها نام برد که نوید بسیار خوبی برای رسیدن به آرمان های وزارت نیرو است.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال جهاد اقتصادی، رئیسان انسجام بخشی و شورای هماهنگی مدیران استان ها بایستی استوارتر و محکم تر از گذشته گام بردارند و در جهت رفع مشکلات صنعت آب و برق کشور بکوشند، افزود: در دور چهارم سفرهای استانی که تحت نظارت دقیق رئیس جمهور انجام می شود، یکایک پروژه های استانی پیگیری و تا حصول نتیجه کنترل خواهد شد.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه دشمنان سعی دارند وضعیت ایران را به سمتی بکشانند تا فشارهای مضاعف بر جمهوری اسلامی متمرکز شود و در این راه از تهدید نظامی ابایی ندارند، گفت: هدف دشمن ایجاد رخنه و شکاف در خدمت رسانی ممتد به مردم است و ما وظیفه داریم با تعامل با سایر بخش ها، هرچه بیشتر در جهت خدمت به مردم بکوشیم.

نامجو همچنین بحث مسکن مهر را از مباحث مهم و اصلی دولت نام برد و با بیان اینکه باید بدون نگاه منفعت طلبانه به نصب انشعاب های آب و برق این پروژه ها پرداخت، گفت: اراده وزارت نیرو این است که تمام انشعاب های مسکن مهر به موقع وصل شود و مردم از این خدمت بهره مند شوند.