استان البرز یکی از قطبهای صنعتی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه در مراسم همایش استاندارد ملی علی سعادتی مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز با اشاره به اینکه در تقویم جهانی 16 الی 22 مهر ماه به عنوان هفته استاندارد نام گذاری شده، اظهار داشت به دلیل عدم تقارن با برنامه های سازمان ملی استاندارد ایران مسئولان استان البرز تصمیم گرفتند این مراسم را در این تارخ و در آستانه عید سعید غدیر خم برگزار نمایند.

وی افزود به مناسبت برگزاری این مراسم در 22 آبان ماه از 22 واحد صنعتی نمونه تجلیل خواهد شد.

سعادتی انعقاد تفاهمنامه با اداره کل پست مبنی بر استمرار اداره استاندارد در محل های صنعتی، راه اندازی دفاتر پیشخوان ،کنترل کیفیت بازار، برگزاری مراسم هفته استاندارد، راه اندازی اتوماسیون اداری و راه اندازی سایت را از جمله اقدامات این سازمان در استان دانست.

وی همچنین به روز رسانی ثبت آماری را از مهمترین اقدامات سازمان در استان دانست و با اشاره به ثبت 85 درصدی آمار اظهار امیدواری کرد که این اقدام در آینده ای نزدیک به روز خواهد شد.

مدیر کل استاندارد استان البرز تقدیر و تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه در پوشش اخبار مربوط به استانداردسازی را از برنامه های آتی این سارمان در همایش های بعدی عنوان کرد.