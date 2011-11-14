خرید و فروش مسکن ‌مهر در زنجان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن، پیگیری به موقع و رفع مشکلات مسکن مهر در استان توسط مدیران دستگاههای ذیربط را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: تعامل و همدلی که مدیران در اجرای روند کار پروژه مسکن داشتند قابل تقدیر است .

وی با اشاره به برگزاری جشن مسکن مهر در 21 بهمن ماه ادامه داد : از امروز 90 روز تا موعد مقرر برای برگزاری جشن مهلت است که در این راستا باید مدیران در استان با زمان بندی دقیق تر نسبت به اتمام پروژه های مسکن مهر اقدام کنند و ناهماهنگی ها و شک و شبهه ها حل شود.

استاندار زنجان تاکید کرد : مسائل مربوط به مسکن مهر را مدیران دستگاهها و دستگاههای خدمات رسان ، بیمه ، مالیات ، تعاونی ها و شهرداری زنجیره وار با هم مرتبط هستند کار را دنبال کنند و اجرای برنامه های مسکن مهر در اولویت کاری مدیران قرار گیرد .

رئوفی نژاد گفت :در راستای برگزاری جشن مسکن مهر در استان دستگاههای خدمات رسانی و کارهای فرهنگی و اطلاع رسانی و اجرایی در دستور کار قرار گیرد .

وی تعاونی ها را مسئول پیگیری پروژه ها ی مسکن مهر اعلام کرد و گفت : خلاء و تاخیر از ناحیه تعاونی ها را نمی پذیریم لذا باید تعاونی ها پاسخگو به اعضای تعاونی بوده و کارها را پیگیری کنند.

استاندار زنجان در ادامه به فرهنگ آپارتمان نشینی اشاره کرد و افزود : با توجه به انبوه و ازدحام درآپارتمان ها در این راستا امور اجتماعی آموزش آپارتمان نشینی را در برنامه خود قرار دهد .

رئوفی نژاد یاد آور شد: واحدهای آماده برای واگذاری تا قبل از تقسیطی واگذار نمی شود و دریافت تسهیلات از سوی متقاضیان سال 84 به بعد در صورت به نام بودن سند ی مبنی بر دریافت تسهیلات، واجد شرایط قانونی برای دریافت تسهیلات نیستند .

وی افزود : در زمینه اخذ تسهیلات مسکن مهر مشکلی از بابت ضامن بانکی وجود ندارد و لذا اگر واحد مسکونی در گرو بانک بوده مشکل ضامن وجود ندارد .

