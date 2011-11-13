دوربینهای کنترل سرعت باید در خوزستان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک استان خوزستان با اشاره به اهمیت جلسات و تصمیمات شورای ترافیک استان تصریح کرد: پس از این برنامه ها در شورای ترافیک استان مطرح نخواهد شد مگر اینکه پیش از آن در شورای ترافیک شهرستانها بررسی شده باشد.

وی تاکید کرد: گزارشهای پلیس راه از تصادفات باید همراه با تجزیه و تحلیل باشد تا براساس آنها مسائل را پیش از برگزاری جلسات طراحی کنیم و اقدامات اساسی صورت بپذیرد.



مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان افزود: تاکنون 29 جلسه از شورای ترافیک در همه شهرستانهای استان برگزار شد که از این بین ماهشهر و رامشیر بیشترین جلسات را داشته اند. در جلسات شورای ترافیک استان تنها تصمیمات کلان گرفته می شود و اگر بخواهیم مسائل شهرستانها را یک به یک حل کنیم راه به جایی نخواهیم برد.



رستمی عنوان کرد: در خصوص فرهنگسازی شهروندان لازم است تلاش بیشتری صورت گیرد. برای این امر استفاده از ابزار نظارتی نیاز است تا روشهای برخوردی را از حالت سنتی خارج کنیم.



وی تصریح کرد: کاروانهای راهیان نور در مسیر پل سوم اهواز به منظور کاهش ترافیک در ساعات پرتردد تا ساعت شش و 30 دقیقه صبح از مسیر کمپ غربی برای تردد استفاده کنند تا مشکلاتی به وجود نیاید.

رستمی گفت: تربیت بدنی استان در خصوص مسابقات موتوسواری و اتومبیلرانی مدیریت و نظارت داشته باشد و اگر امکاناتی برای فعالیت افراد مستعد در این زمینه‌ها در نظر دارد، اعلام کند و به گونه ای نباشد که موتورسواران و اتومبیلرانان رها شده فعالیت کنند.



همچنین در این جلسه سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان سرعت بالا را مهمترین عامل تصادفات درون شهری اعلام کرد و کاهش سرعت در جاده های درون شهری را خواستار شد.



عادل مجدمی گفت: سبقت غیرمجاز، نداشتن کلاه ایمنی، نبستن کمربند ایمنی، عدم رعایت حرکت بین خطوط و استفاده از تلفن همراه از بیشترین عوامل تصادفات درون شهری گزارش شده اند.



مجدمی افزود: بیشترین تصادفات جرحی و فوتی در بلوارهای اهواز از جمله در کوت عبدالله، زرگان، آیت‌الله بهبهانی و ملاشیه اتفاق می افتد که با توجه به مناطق مسکونی اطراف، استقرار دوربین کنترل سرعت را در این جاده ها ضروری است.



عضو شورای ترافیک خوزستان همچنین از کاهش سه درصدی تصادفات درون شهری منجر به فوت در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: در این مدت تعداد کشته شدگان شش نفر کاهش داشت، تصادفات خسارتی ۵۴ درصد کاهش و تصادفات جرحی سه درصد افزایش داشته است.



در ادامه این جلسه رئیس پلیس راه استان خوزستان نیز گفت: خواب آلودگی و خستگی بیشترین عامل تصادفات جاده ای در استان بوده است و بیشترین تصادفات در 11الی 22 کیلومتری ورودی شهرها رخ می دهند.