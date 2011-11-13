افتتاح 50 هزار نمایشگاه کتاب در 50 هزار مدرسه از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه در نخستین روز از نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، طی مراسمی با حضور معاون پرورشی و تربیت‌بدنی وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل امور تربیتی این وزارتخانه در دبیرستان دخترانه آئین‌تربیت در منطقه 5 تهران، 50 هزار نمایشگاه کتاب به طور همزمان در 50 هزار مدرسه سراسر کشور افتتاح شد.

در نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در وزارت آموزش و پرورش که از امروز یکشنبه 22 آبان تا یک‌شنبه 29 آبان ماه ادامه خواهد داشت، 50 هزار نمایشگاه کتاب در 50 هزار مدرسه سراسر کشور برپا خواهد شد و کتب ارائه ‌شده در این نمایشگاه‌ها با 20 درصد تخفیف به دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی عرضه می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، در این هفته علاوه بر افتتاح 50 هزار نمایشگاه کتاب در مدارس، همایش‌های استانی «نهضت ملی مطالعه مفید» نیز با هدف فرهنگ‌سازی و ترغیب دانش‌آموزان به امر مطالعه برگزار خواهد شد.