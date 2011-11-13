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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

همزمان با آغاز هفته کتاب/

نمایشگاه کتاب با 30 درصد تخفیف در سرپل ذهاب برگزار می شود

نمایشگاه کتاب با 30 درصد تخفیف در سرپل ذهاب برگزار می شود

سرپل ذهاب - ‌خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل ذهاب گفت: همزمان با آغاز هفته کتاب، نمایشگاه بزرگ کتاب در محل کتابخانه عمومی رسالت این شهرستان با 30 درصد تخفیف برای علاقمندان به مطالعه و کتابخوانی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌علی اکبر رضایی گفت: در این هفته، با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی تلاش می کنیم تا به تقویت فرهنگ مطالعه و گسترش سطح آگاهی های عمومی مردم این منطقه از استان کرمانشاه کمک کنیم.

وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب با 30 درصد تخفیف، اجرای مسابقه کتاب و کتابخوانی، عضویت رایگان علاقمندان در کتابخانه های عمومی شهر، تجلیل از کتابداران و اعضای فعال کتابخانه ها، اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در محل کتابخانه علامه امینی، بازدید دانش آموزان از نمایشگاه کتاب و برپایی آثار معرق کاری از برنامه های هفته کتاب و کتاب خوانی این شهرستان است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل ذهاب در پایان گفت: کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و ارائه کتاب‌های خوب، یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسانهاست و کسی که در این دنیای زیبا به زندگانی می پردازد، نمی تواند با دنیای کتاب بی ارتباط باشد.
 

کد مطلب 1459192

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