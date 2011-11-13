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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

موسوی:

خوزستان به قطب سوم خودروسازی کشور تبدیل می شود

خوزستان به قطب سوم خودروسازی کشور تبدیل می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع ومعادن خوزستان از برنامه‌ریزی برای ایجاد قطب سوم خودروسازی در این استان خبر داد و افزود: برنامه ریزی انجام شده این است که خودروهای سنگین و تجاری این شرکت در منطقه آزاد و خودروهای سبک آن در اهواز تولید شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید خلف موسوی در مورد شرایط رشد صنعت خودروسازی در این استان اظهار کرد: استان خوزستان با داشتن سه شرکت قطعه ساز فعال، ظرفیت تبدیل شدن به قطب سوم خودروسازی ایران را دارد.

به گفته وی، استان خوزستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب اول خودروسازی کشور را هم دارد اما هدفگذاری این است که با قطب سوم آغاز کنیم و این استان مزیتهای فراوانی برای سرمایه گذاری خودروسازان دارد.

موسوی در تشریح مزایای استان خوزستان برای صنعت خودروسازی گفت: وجود بنادر مهم و استراتژیک مثل بندر امام (ره)، بندرخرمشهر و بندر آبادان در دراز مدت می‌تواند به رشد خودروسازی این استان کمک کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن خوزستان با بیان این‌که سه کارخانه چرم ایران خودرو و رینگ و قطعات سایپا در خرمشهر و دزفول قرار دارند، بیان کرد: پیش‌بینیها این است که قطب خودروسازی خوزستان بتواند در دو سال به ظرفیت 150 هزار دستگاه در سال برسد.

وی در مورد تعهدات شرکت بهمن برای راه اندازی خطوط تولید خودرو در این استان گفت:‌ گروه بهمن متعهد شده که ظرف 24 ماه بعد از تحویل زمین از طرف ما خط را به ظرفیت نهایی برساند.

به گفته موسوی، در حال حاضر زمین مورد نیاز برای راه اندازی خط تولید سبک گروه بهمن در اهواز به وسعت 300 هکتار آماده تحویل است.
کد مطلب 1459195

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