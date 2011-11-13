به گزارش مهر، علی نیکزاد امروز در دومین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: با استفاده از ظرفیت جامعه مهندسان، پیمانکاران و همچنین نقدینگی موجود در جامعه فکر جدیدی برای اجرای پروژه‌ها در کشور داریم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سال جاری با درایت مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نام گرفته است، تصریح کرد: در ادامه همت و تلاش مضاعف و اصلاح الگوی مصرف در کشور، این سال جهاد اقتصادی نام گرفته است.

وی با بیان اینکه رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز به همت و تلاش و همکاری بخش خصوصی و دولتی نیاز دارد، اظهار داشت: شما حاضران در کنفرانس کنارهم جمع شدید تا با حفظ منافع خود، دولت و ملت طرحی نو را در امر رشد و توسعه ایران دراندازید.

وی تصریح کرد: از طرف رییس جمهور اعلام می‌کنم که اگر بخش خصوصی برای پروژه‌ای با توجیه اقتصادی بالا به هر عددی برسد، مصوب می‌کنیم. نیکزاد افزود: برای افزایش توجیه اقتصادی پروژه‌های جاده‌ای باید عوارض را چند برابر کرد و از بخش خصوصی درخواست دارم در این زمان باقی مانده دست به دست هم بدهیم و کار را شروع کنیم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مسکن موضوعی فرابخشی است،افزود: تاثیر مسکن بر اشتغال و تورم غیرقابل انکار است و در تحکیم بنیان خانواده نقش بسزایی دارد بنابراین در دولت دهم پرشتاب‌تر از دولت نهم کارها در بخش مسکن انجام گرفت.

نیکزاد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه‌ شهرسازی و شکل‌دهی شهرها، افزود: دولت به بخش خصوصی اعتماد کرد و در مقابل بخش خصوصی نیز برای اجرای پروژه‌ها به دولت اعتماد کرد و در نتیجه تحول عظیمی در این حوزه به وجود آمد.

وی با بیان اینکه زمانی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال رویا بود، گفت: در برخی دولت‌ها ساخت 10 هزار واحد مسکونی برنامه‌ی یک ساله بود اما هم اکنون ده ها هزار واحد مسکن مهر در سال ساخته می شود.

نیکزاد با اشاره به اینکه بخش خصوصی با پشتیبانی دولت در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی موفق شد، اظهار داشت: بنا به اعلام برخی، تاثیر میزان نقدینگی موجود در جامعه 9 ماه بعد آشکار می‌شود این درحالی است که با کل نقدینگی اختصاص یافته به بخش مسکن برای اجرای طرح مسکن مهر نرخ تورم تک رقمی اعلام شد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تغییر نظام فنی و اجرایی کشور، تصریح کرد: دولت از واگذاری کار به بخش خصوصی بسیار راضی است و حتی زمانی که بنده در استانداری کار می‌کردم به‌دنبال پیمانکاران توانمند برای اجرای پروژه‌ها بودم.

وی با اشاره به اینکه اگر مهندسان نباشند چه کسی کشور را می‌سازد، بیان کرد: چرا وقتی به مشکل برمی خوریم کاسه و کوزه را سر دولت می‌شکنیم؛ منافع ملی و بخش خصوصی باید در کنارهم حفظ شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه چرا حق و حقوق پیمانکار چندین سال پرداخت نمی شود، گفت: در حوزه راه، کارهای بزرگی انجام شده اما در برخی پروژه‌ها کارهای کمی باقی مانده است که باید تکمیل شود.

نیکزاد با بیان اینکه زمانی که سرپرست وزارت راه و شهرسازی شده‌ بودم 1600 میلیارد تومان صورت وضعیت پیمانکاران بود، خاطرنشان کرد: آیا توسعه خطوط ریلی، بنادر، صنعت هوایی و ساماندهی و ارتقای جاده‌ها توجیه اقتصادی ندارند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه باید از 330 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در دست مردم برای پیشبرد پروژه‌های کشور استفاده شود، تصریح کرد: باید دست به دست هم دهیم و کشور را بسازیم؛ ورود بخش خصوصی در این حوزه زمانی امکان‌پذیر است که جاده را برای بخش خصوصی هموار کنیم.

نیکزاد با بیان اینکه این چه فرهنگی است که وقتی بخش خصوصی وارد می‌شود و سود می‌کند دیگران خرده می‌گیرند، افزود: باید از قوانین توسعه ای و بالادستی برای توسعه کشور استفاده شود و امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شود.