به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پرند گفت: آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری کشور به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اظهارداشت: در راستای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی در امر سیاست گذاری، هدایت، حمایت، اعتبار بخشی و نظارت بر آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای شغلی آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ شد.

پرند افزود: این نظام با اهداف تربیت و افزایش کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر بر اساس استانداردهای شغلی، فرهنگ ارزشی ـ‌ بومی و نیاز بازار کار داخلی و تقاضای بازارهای منطقه ای و بین المللی متناسب با نظام اشتغال کشور و اشاعه و نهادینه سازی فرهنگ کسب و کار مبتنی بر استعداد، ذوق، دانش‌، مهارت، فناوری، تخصص، توانایی وکارآفرینی با رویکرد ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای طراحی شده است.

وی در خصوص مأموریت های نظام آموزش مهارت و فناوری، بیان داشت: توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارت و فناوری مبتنی بر پژوهش های کاربردی و آمایش سرزمین، طراحی و تدوین مدل ها و روش های انعطاف پذیر در آموزش های مهارت و فناوری تقاضا محور، نیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمین و برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت آموزش های مهارت و فناوری با توجه به نظام های آموزشی بین المللی از ماموریت های نام آموزش مهارت و فناوری کشور است.

این مقام مسئول سازمان فنی و حرفه ای، ادامه داد: همچنین معرفی و هدایت فارغ التحصیلان نظام آموزش مهارت و فناوری به بازار کار، تأمین نیاز آموزشی حوزه های شغلی تـا بالاترین سطـوح آموزش عـالی مهارت و فناوری بر اساس تحولات فناوری و فراهم کردن زمینه آموزش مادام العمر و فراهم نمودن امکان تجمیع دوره های آموزش تکمیلی بین سطوح تحصیلی و معادل سازی با دوره های رسمی نیز از دیگر مأموریت های این بخش محسوب می شود.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص نحوه استقرار نظام آموزش مهارت و فناوری کشور، گفت: بر اساس آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری، سازمان ملی مهارت و فناوری مسئول اجرای مصوبات شورای سیاست گذاری این نظام، یکپارچه سازی، هدایت و اعتلای آموزش های مهارتی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری از طریق 3 زیر نظام آموزش مهارت و فناوری، صلاحیت حرفه ای و شرایط احراز اشتغال است.

پرند با اشاره به این مطلب که در این نظام، دوره های آموزش مهارت و فناوری در بخش های دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی و در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی برگزار می شود، افزود: آموزش های مهارت و فناوری در حوزه های صنعت (نفت، معدن، انرژی، صنایع غذایی، تکنولوژی پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و ...)، کشاورزی (شیلات و آبزیان، منابع طبیعی، دامپروری، دامپزشکی، زراعت، باغبانی و ...)، خدمات (ورزش، اقتصاد، مدیریت و تجارت، گردشگری، آموزش، نظامی و امنیتی و ...) و فرهنگ و هنر (امور فرهنگی، رسانه،‌صنایع دستی، هنرهای تجسمی، سینما، موسیقی، تئاتر و ...) طراحی و اجرا می شود.

وی تاکید کرد: ارکان نظام آموزش مهارت و فناوری شامل نظام آموزش عالی مهارت و فناوری و نظام آموزش فنی و حرفه ای (دوره های تکمیلی بین سطوح تحصیلی) است. سطوح تحصیلی در هر دو نظام آموزش نظری و نظام آموزش مهارت و فناوری از نظر ارزش هم تراز بوده و فارغ التحصیلان هر یک از سطوح تحصیلی در این دو نظام می‌توانند بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش، در سطوح بالاتر در هر یک از دو نظام ادامه تحصیل دهند.

سرپرست سازمان فنی و حرفه ای کشور تصریح کرد: عناوین دوره های عالی مهارت و فناوری در این نظام به ترتیب کاردانی فنی، مهندسی فناوری، مهندسی فناوری ارشد و مهندسی فناوری خبره است که به ترتیب همتراز سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در نظام آموزش نظری است. در حوزه های آموزشی با ماهیت غیر فنی عناوین کاردانی حرفه ای، کارشناسی حرفه ای، کارشناسی حرفه ای ارشد و کارشناسی حرفه ای خبره خواهد بود.

پرند در خصوص مجری دوره های آموزش مهارت و فناوری، اظهار داشت: دوره های آموزش عالی مهارت و فناوری در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای اجرا خواهد شد و مدارک تحصیلی این دوره ها توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری و از طریق دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای صادر می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دوره های آموزش تکمیلی بین سطوح تحصیلی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای و یا دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اجرا خواهد شد و گواهینامه های دوره های آموزش تکمیلی بین سطوح تحصیلی که در قالب پودمان ها یا بسته های آموزشی ارائه می شود در هر سطحی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای و یا دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی صادر می شود.