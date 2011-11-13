نمایشگاه محصولات فرهنگی قرآنی در بابل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه محصولات فرهنگی قرآنی به مناسبت عید سعید غدیر خم، با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در دانشگاه علوم پزشکی بابل گشایش یافت.



در آستانه عید غدیر، همایش کشوری قرآن پژوهی و سلامت ملی تحت عنوان شفای پایدار، در دانشگاه پزشکی بابل دایر است که در حاشیه این همایش ملی، نمایشگاه محصولات فرهنگی قرآنی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در دانشگاه پزشکی بابل برپا شد.



در این نمایشگاه غرفه های کتب آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسن زاده آملیف آیت الله مصباح یزدی، کتب و نرم افرار دفاع مقدس، تولیدات و محصولات دارالقرآن مازندران، پوسترهای نمایشگاهی عفاف و حجابف مهدویت، غدیر، ولایت فقیه، شیطان پرستی و محصولات روابط عمومی این اداره کل در معرض دید عموم قرار دارد.

این نمایشگاه تا عید غدیر در دانشگاه علوم پزشکی بابل برای بازدیدکنندگان دایر است.