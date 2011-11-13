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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

ریگان باز هم لرزید/

زمین لرزه 4.6 ریشتری ریگان را تکان داد/ آماده باش گروههای امدادی

زمین لرزه 4.6 ریشتری ریگان را تکان داد/ آماده باش گروههای امدادی

ریگان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای به شدت 4.6 ریشتر ساعاتی پیش مناطق مرزی ریگان و سیستان و بلوچستان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان زلزله خیز ریگان در شرق استان کرمان ساعت 11 و 30 دقیقه ظهر یکشنبه شاهد وقوع زمین لرزه ای شدید به شدت 4.6 ریشتر بود.

کانون این زمین لرزه در عمق 20 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 59.30 درجه طول جغرافیایی و 28.15 درجه عرض جغرافیایی روی داده است.

از خسارات این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.

همچنین گفته می شود این زمین لرزه در منطقه مسجد ابوالفضل در سیستان و بلوچستان نیز به خوبی احساس شده است.

همچنین زمین لرزه ای به شدت 3 ریشتر عصر یکشنبه شهر فاریاب در جنوب کرمان را نیز لرزاند.

کرمان دارای 18 گسل زلزله خیز فعال است و یک سوم تلفات ناشی از زمین لرزه های کشور طی یکصد سال گذشته در این استان روی داده است.

بنا به گفته مسئولان محلی ریگان گروههای امدادی در این شهرستان به حالت آماده باش در آمده اند.

کد مطلب 1459202

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