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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

ترجمه اردوی "الغدیر" رونمایی می‌شود

ترجمه اردوی "الغدیر" رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی از ترجمه اردوی 6 مجلد از مجموعه کتاب های "الغدیر"، فردا دوشنبه 23 آبان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی عسگری معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت الاسلام حمید محمدی قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور قرآنی، حسن گروسی مدیر شبکه قرآن و معارف سیما و علامه علی اختر هندی مترجم این اثر، در آیین رونمایی از ترجمه اردوی 6 مجلد از مجموعه کتابهای الغدیر حضور خواهند داشت.

علامه امینی در مجموعه 20 جلدی "الغدیر" به نقل نص های مرتبط به غدیر خم و کتابهای علمای اهل تسنن و رساله های تاریخی به اثبات واقعه غدیر خم پرداخته است.
 
علامه علی اختر هندی 6 مجلد از این مجموعه را به زبان اردو ترجمه و توسط موسسه قرآن و عترت و با حمایت از موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی به چاپ رسانده است.
 
آیین رونمایی از ترجمه اردوی 6 مجلد از مجموعه کتابهای "الغدیر" ساعت 10:30 دوشنبه 23 آبان در حسینه الزهرای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی واقع در بزرگراه رسالت، مقابل مصلای بزرگ تهران آغاز می شود.
کد مطلب 1459203

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