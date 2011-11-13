مجتمع کسب و کار گلستان 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید خبرنگاران از این مجتمع گفت: در این مجتمع خدمات مرتبط به صنعت شامل خدمات مشاوره ای ارایه می شود .

وی ادامه داد: مجموعه ای از صنعت، آموزش، خدمات و خدمات آموزش عالی نیز در این مجتمع به متقاضیان ارائه می شود.

وی افزود: این مجتمع شامل 29 دفتر مشاوره، سالن آمفی تئلتر با گنجایش 150 نفر و در 4 هزار متر مربع احداث شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: این مجتمع در تمام استانهای کشور در حال ساخت است و گلستان در این زمینه پیشرو است.

در ادامه بازدید احمد اختر کاوان مدیر عامل شرکت پیمانکار این مجموعه کسب و کار آق قلا گفت: این مجموعه از سال 87 شروع به کار کرد و اعتبار اولیه آن 38 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: 95 درصد کار به اتمام رسیده است و ظرف یک ماه آینده این پروژه قابل بهره برداری خواهد بود.