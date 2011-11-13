اعلام نتایج نهایی مسابقات برنامه نویسی انفرادی/ انتخاب برنامه نویسان برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که در دو رده سنی دانشجویی و دانش آموزی و در شش مرحله 3 ساعته برگزار شد، از میان بیش از 2 هزار و 300 شرکت کننده، 54 نفر به فینال مسابقات راه یافتند.

در این مسابقه برنامه نویسی که به صورت انفرادی و با حضور دانش آموزان و دانشجویانی از مدارس و دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد، بیشترین تعداد دانشجویان شرکت کننده از دانشگاه صنعتی شریف و بیشترین دانش آموزان شرکت کننده از دبیرستان علامه حلی تهران بودند.

در پایان برگزاری این مسابقه، سید حامد ولی زاده، پویا ظفراسداله پور، پوریا علی میرزایی، حامد صالح و صدرا یزدان بد نفرات برتر بخش آزاد و دانشجویی این مسابقات اعلام شدند.

همچنین در بخش دانش آموزی مسابقات نیز سعید ایلچی، حامد صالح، مجید فرهادی، سید حامد ولی زاده و کیوان علیزاده وحید به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

این مسابقه با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت برنامه نویسان و با به چالش کشیدن دقت، سرعت، خلاقیت و مهارت برنامه نویسان جوان کشور، توسط گروه دانش بنیان بیان برگزار شده بود و بیش از 21 دارنده مدال المپیاد کامپیوتر در سال های مختلف در این مسابقه شرکت کرده بودند.

طراحی سوالات این مسابقه نیز به عهده جمعی از دارندگان مدالهای مسابقات و المپیاد های جهانی بود. دور بعدی این مسابقات در اردیبهشت ماه سال 91 برگزار خواهد شد.