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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

اعلام نتایج نهایی مسابقات برنامه نویسی انفرادی/ انتخاب برنامه نویسان برتر

اعلام نتایج نهایی مسابقات برنامه نویسی انفرادی/ انتخاب برنامه نویسان برتر

نتایج مرحله نهایی مسابقات برنامه نویسی انفرادی که با هدف انتخاب برنامه نویسان برگزیده کشور برگزار شده بود، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که در دو رده سنی دانشجویی و دانش آموزی و در شش مرحله 3 ساعته برگزار شد، از میان بیش از 2 هزار و 300 شرکت کننده، 54 نفر به فینال مسابقات راه یافتند.

در این مسابقه برنامه نویسی که به صورت انفرادی و با حضور دانش آموزان و دانشجویانی از مدارس و دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد، بیشترین تعداد دانشجویان شرکت کننده از دانشگاه صنعتی شریف و بیشترین دانش آموزان شرکت کننده از دبیرستان علامه حلی تهران بودند.
 
در پایان برگزاری این مسابقه، سید حامد ولی زاده، پویا ظفراسداله پور، پوریا علی میرزایی، حامد صالح و صدرا یزدان بد نفرات برتر بخش آزاد و دانشجویی این مسابقات اعلام شدند.
 
همچنین در بخش دانش آموزی مسابقات نیز سعید ایلچی، حامد صالح، مجید فرهادی، سید حامد ولی زاده و کیوان علیزاده وحید به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
 
این مسابقه با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت برنامه نویسان و با به چالش کشیدن دقت، سرعت، خلاقیت و مهارت برنامه نویسان جوان کشور، توسط گروه دانش بنیان بیان برگزار شده بود و بیش از 21 دارنده مدال المپیاد کامپیوتر در سال های مختلف در این مسابقه شرکت کرده بودند.
 
طراحی سوالات این مسابقه نیز به عهده جمعی از دارندگان مدالهای مسابقات و المپیاد های جهانی بود. دور بعدی این مسابقات در اردیبهشت ماه سال 91 برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1459207

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