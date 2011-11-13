به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، صدها هزار نفر از شهروندان سوریه امروز نیز همچون روز گذشته در واکنش به تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب در میدان "سبع بحرات" دمشق تظاهرات کردند.

در جریان این تظاهرات مردم خشم خود را از تصمیم ضد سوری اتحادیه عرب ابراز و بر حمایت قاطع خود از بشار اسد رئیس جمهور سوریه تاکید کردند.

در استان طرطوس و شهر حمص نیز تظاهرات مشابهی برپا شد. معترضین در شعارهای خود تاکید داشتند که تصمیم اخیر اتحادیه عرب دخالت آشکار در امور داخلی سوریه و نقض حاکمیت این کشور به شمار می رود.

تظاهرات کنندگان همچنین از تلاش های ارتش سوریه برای برقراری امنیت و ثبات در کشور قدردانی کردند.

خاطرنشان می شود اتحادیه عرب روز گذشته در نشست فوق العاده خود درباره سوریه با 18 رای موافق و رای مخالف لبنان و یمن و رای ممتنع عراق عضویت سوریه در این اتحادیه را تا زمان پایان خشونت ها در این کشور به حال تعلیق درآورد.