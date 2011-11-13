پیشنهاد مرکز پزشکی حج برای ایجاد مرکز مدیریت عملیات IHF در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در دیدار با مدیرکل اجرایی فدراسیون بین‌المللی بیمارستان، به تشریح فعالیتها و اهداف این مرکز پرداخت.

حیدری در این دیدار که در حاشیه برگزاری سی و هفتمین کنگره فدراسیون بیمارستانهای IHF در دبی انجام شد گفت: مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، عهده‌دار تامین سلامت زائرین ایرانی در سه کشور سوریه، عراق و عربستان می‌باشد.

وی با اشاره به اعزام روزانه 400 هزار زائر از کشورمان به عتبات عالیات گفت: به منظور ارائه خدمات در خور شأن زائرین در نجف و کربلا، ساخت دو بیمارستان در این دو شهر در دستور کار قرار دارد.

حیدری اظهار داشت: براین اساس، اقدامات اولیه مانند جانمایی زمین انجام شده و بر اساس توافقات به عمل آمده مقرر است جمعیت هلال احمر عراق نیز در احداث این پروژه‌های عمرانی بهداشتی مشارکت داشته باشد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که مدیریت بحران در بیمارستانها از اهمیت بسزایی برخوردار است اذعان داشت: قطعا دستاوردهای این کنگره می‌تواند کمک موثری برای ما برای مدیریت شایسته بیمارستانها مذکور باشد.

در ادامه این دیدار اریک دو روتبنک، مدیرکل اجرایی IHF با بیان این که مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر اولین عضو این فدراسیون از کشور ایران است اقدامات این مرکز را شایسته تقدیر دانست.

این مقام مسئول با اشاره به اهداف مشترک فعالیتهای جهانی بر ارتقای مدیریت حضور و عملیات درمانی به موقع در بیمارستانها تاکید کرد.

وی افزود: انجام این فعالیتها با هدف نجات جان افراد صورت می‌گیرد و باید در هنگام وقوع بحران، خللی در خدمت رسانی ایجاد نشود.

مدیر اجرایی IHFتصریح کرد: به منظور ارتقای شاخصهای بهداشت جهانی تعامل میان نیروهای دولتی و NGO ها ضروری است تا از امکاناتی که در اختیار دارند، به نحو شایسته بهره جوییم.

وی اذعان داشت: در صورتی که این مهم اجرا شود، می‌توان انتظار داشت تا بستر مناسبی برای ایجاد کارگروه‌ها و کنگره‌های بین‌المللی ایجاد شود.