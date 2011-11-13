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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

پورتال کنسرسیوم محتوای ملی رونمایی می‌شود

پورتال کنسرسیوم محتوای ملی رونمایی می‌شود

نخستین پورتال کنسرسیوم محتوای ملی، شنبه 28 آبان با حضور دکتر ولایتی از سوی 11 مرکز اسنادی و کتابخانه‌ای مهم کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت پورتال کنسرسیوم محتوای ملی طی مراسمی با حضور رؤسای یازده مرکز اسنادی و کتابخانه ای مهم کشور، در محل حوزه هنری آغاز می شود.

براساس پیش بینی ها در این مراسم دکتر ولایتی مشاور امور بین المللی مقام معظم رهبری، دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و حجت الاسلام  رسول جعفریان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.

در این کنسرسیوم، محتوای اطلاعاتی همه مراکز اسنادی و کتابخانه ‌ای در یک فضای مجازی حضور مشترک داشته و محققین و پژوهشگران با مراجعه به این پورتال می ‌تواند محتوای مورد نظر خود را به دست بیاورند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان کتابخانه ها موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز نشر دانشگاهی و مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در راه اندازی این پورتال مشارکت دارند.

این مراسم روز شنبه 28 آبان ساعت 15 تا 17 برگزار می شود.


 

کد مطلب 1459211

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