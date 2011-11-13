علیرضا آقایوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: 75 درصد از این آثار متعلق به استادان و متخصصان سراسر کشور است.



وی افزود: تمامی آثار رسیده به دبیرخانه همایش در کتاب همایش به چاپ رسیده است.



دبیر همایش ملی جهاد اقتصادی و هدفمند سازی یارانه‌ها اظهار داشت: بسیج استادان دانشگاه پیام نور بنا بر احساس وظیفه و با توجه به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها بر آن شد تا این همایش را در استان قم برگزار کند اما به دلیل استقبال زیادی که از این همایش در سایر استان‌ها شد این همایش از استانی به ملی تغییر شکل داد.



وی محورهای همایش ملی جهاد اقتصادی و هدفمند سازی یارانه‌ها را سیاسی - امنیتی، اقتصادی - صنعتی، فرهنگی - اجتماعی، آموزشی - تربیتی، بهداشتی - درمانی، فقهی - حقوقی و فناوری اطلاعات اعلام کرد و اظهار داشت: بحث هدفمندی یارانه‌ها بحثی فراگیر است و در اجرای آن باید به آسیب‌ها و نیازها توجه ویژه و صحیح بشود.



آقایوسفی اضافه کرد: این همایش بیست و هفتم آبان ماه سال جاری با حضور متخصصان استانی و کشوری در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار می‌شود.

