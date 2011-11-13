به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع مدیران دستگاههای اجرایی استان مرکزی افزود: استان مرکزی در طول 200 سال گذشته توانسته با تقدیم مردان بزرگ و سرنوشت سازی چون بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هموراه سکان سیاست، علم، ادب و فرهنگ را به دست نمایندگان خود در کشور بسپارد.

وی ادامه داد: استان مرکزی با تقدیم شخصیت بی نظیری چون امام راحل(ره) به ایران و جهان اسلام نقش مؤثر و تعیین کننده ای در انقلاب اسلامی ایران داشته باشد.

رئیس کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به توانمندیهای صنعتی، کشاورزی و دانشگاهی استان مرکزی گفت: افزایش ظرفیت های استان مرکزی در بخش های مختلف طی دهه های اخیر همواره به نقش و جایگاه استثنایی این استان در کشور افزوده است.