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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

در شهر دمیاط؛

درگیریهای شدید در مصر 11 کشته و زخمی بر جای گذاشت

درگیریهای شدید در مصر 11 کشته و زخمی بر جای گذاشت

رسانه ها از درگیری شدید نیروهای ارتش با معترضان در بندر دمیاط مصر خبر دادند که بر اثر آن یک نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع امنیتی مصری اعلام کردند: در درگیریها میان ارتش مصر با معترضان در بندر "دمیاط" در دریای مدیترانه یک نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند.

این منابع افزودند: تانکها در ساعات اولیه بامداد امروز توانستند بندر دمیاط را که به وسیله معترضان بسته شده بود باز کنند، اما معترضان با استفاده از بلندگو از اهالی درخواست کمک کردند و درگیریها تشدید شد.

از سوی دیگر شاهدان عینی از استقرار حدود 12 آمبولانس در محل نزدیک درگیریها خبر دادند.

شایان ذکر است که صدها نفر از ساکنان منطقه دمیاط در اعتراض به احداث کارخانه های تولید کود شیمیایی در این منطقه راههای منتهی به این بندر را بسته بودند.

از سوی دیگر "عصام سلطان" نامزد انتخابات پارلمانی مصر در این باره گفت : دستهای پنهان درصدد ضربه زدن به مصر هستند و دخالت عوامل رژیم سابق در این حادثه بعید نیست.

کد مطلب 1459216

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