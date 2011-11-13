11 مدرسه در قصرشیرین به وسایل جدید کمک آموزشی مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌حسین پروین، ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش قصرشیرین گفت: مدرسه هوشمند در واقع مرحله برتری کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش است و قرن 21 به سمتی می رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارتهای رایانه ای نیاز دارند.

فرماندار قصرشیرین تاکید کرد: در حال حاضر نظام آموزشی کشور از حالت سنتی و معلم محوری فاصله گرفته و به سمت مسایل پژوهشی و شرایط جدید پیش می رود.

وی افزود: 11 مدرسه در قصرشیرین به وسایل جدید کمک آموزشی مجهز شده است، بنابراین مدیران، معلمان و حتی اولیای دانش آموزان باید خود را با شرایط جدید وقف دهند.

پروین با اشاره به اجباری شدن آموزش شنا در مدارس ابتدایی برای دانش آموزان سال سوم، از آماده سازی زمین استخر شنا در این شهرستان، تاکید کرد: با توجه به تغییرات اساسی در نظام آموزشی و گرایش به فناوری و استفاده بهینه از مسئله آموزش، قصرشیرین تنها شهرستان استان کرمانشاه است که همه مدارس آن یک نوبته هستند که نتیجه این مهم، برگزاری کلاسهای تقویتی در مدارس و کسب عناوین برتر کنکور و رتبه ممتاز این شهرستان در استان کرمانشاه بوده است.

کامران آبی، رئیس آموزش و پرورش قصرشیرین هم در این جلسه گفت: رشد قبولی دانش آموزان در امتحانات پایان سال تحصیلی 89 - 90 نسبت به سال تحصیلی قبل آن بیش از 15 درصد بوده است.

آبی افزود: این شهرستان از نظر جذب دانش آموزان در رشته های فنی وحرفه ای دارای رتبه ممتاز کشوری است و در این زمینه بیش از 70 درصد دانش آموزان به این رشته ها جذب و 320 نفر در سال تحصیلی گذشته فارغ التحصیل داشته ایم.

وی در پایان وضعیت باسوادی در قصرشیرین را مطلوب عنوان کرد و گفت: هم اکنون بیش از 97 درصد جمعیت این شهرستان از نعمت سواد برخوردار هستند.