به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین در آئین بهرهبرداری از ورودی جدید تفرجگاه ائلگولی، تخریب و از بین رفتن باغات قدیم تبریز و به اصطلاح باغشهر تبریز را نتیجه غفلتهای متولیان امر در گذشتههای دور دانست.
وی افزود: متأسفانه با اجرای اصلاحات ارضی توسط رژیم منحوس پهلوی، مهاجرت و کوچ روستائیان به شهرهای بزرگ آغاز شد و این مهاجرتها که به دنبال خود نیازهای جدیدی چون اسکان و اشتغال در شهرهای بزرگ را ایجاد میکرد، زمینهرا برای تخریب باغات به منظور تبدیل آنها به مسکن و دیگر زیرساختهای توسعه شهری فراهم کرده است.
نوین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که مدیریت شهری فعلی تبریز میراثدار وضع موجود بوده و هیچ نقشی در به وجود آمدن وضعیت فوق نداشته است گفت: مدیریت فعلی شهرداری تبریز اگرچه میراثدار گذشته است، با این حال طی پنج سال گذشته نه تنها هیچ اقدامی در جهت تخریب فضای سبز یا تغییر کاربری آن نکرده بلکه با درک حساسیتهای موجود تلاشها و اقدامات گستردهای را به منظور ایجاد و توسعه فضای سبز شهری آغاز کرده و در این مدت موفق به افزایش سرانه فضای سبز شهر تبریز از هشت متر به 12.5 متر در حال حاضر شده است.
تخریب بخشی از باغات تبریز که نه در 50 سال قبل بلکه طی همین سه چهار سال اخیر انجام شد
وی در ادامه تملک و احیای مجموعه 22 هکتاری باغ فجر در ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی و الحاق آن به ائلگولی ، آغاز مراحل کاشت و توسعه پارک جنگلی عباسمیرزا، احداث دهها پارک و بوستان محلی، جنگلکاری ارتفاعات عونبنعلی، توسعه پارک بزرگ، برنامهریزی برای تملک و احیای باغات قدیمی تبریز، گلگاری انبوه در معابر، میادین و حاشیه اتوبانها و خیابانها، کاشت درخت و درختچه و ساماندهی و رسیدگی به پارکها و بوستانهای شهری را از جمله خدمات و اقدامات سالهای اخیر شهرداری تبریز در حوزه فضای سبز برشمرد.
شهردار تبریز در عین حال ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامهها و طرحهای دردست اجرا در حوزه فضای سبز، تبریز به جایگاه و گذشته تاریخی خود دست یابد.
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