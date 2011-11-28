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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

درخواست پروانه شکار خرس از سوی اداره محیط زیست گیلان!

درخواست پروانه شکار خرس از سوی اداره محیط زیست گیلان!

یک کارشناس محیط زیست گفت: در پی شکایت یکی از دامداران شهرستان ماسال اداره محیط زیست گیلان در اقدامی عجیب خواستار صدور پروانه شکار خرس از سوی سازمان محیط زیست شده است.

کورش خزلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی شکایت یکی از دامداران روستای میانکوه از توابع شهرستان ماسال به دلیل حمله یک قلاده خرس به دامداری این فرد و تلف کردن یک رأس گاو وخسارت های دیگر مسئولان محیط زیست استان گیلان طی نامه ای که برای سازمان محیط زیست تهیه کرده اند خواستار صدور پروانه برای شکار این خرس شده‌اند.

به گفته وی، این در حالیست که پیش از این مسئولان سازمان محیط زیست بارها اعلام کرده اند که مجوز شکار برای چنین جانورانی تحت هیچ شرایطی صادر نمی شود و با هرگونه شکار و صید اینگونه جانوران برخورد می شود.

خزلی اظهار داشت: در استان گیلان مگر چند قلاده خرس وجود داد که با هر شکایت و پیش آمدی معدوم کردن و شکار این حیوان اولین راه حلی است که به ذهن مسئولان به ظاهر مدافع حیات وحش می رسد.

به اعتقاد این کارشناس محیط زیست، چنین درخواستهایی نشان دهنده ضعف مدیریتی و فقدان دانش و دلسوزی مسئولان محیط زیست گیلان که خود باید حافظ و مدافع حیات وحش این استان باشند است. همچنین این اقدام حاکی از آن است که امکان صدور پروانه شکار برای حیواناتی مانند خرس در سازمان محیط زیست هست که خود جای تأمل دارد.

کد مطلب 1459219

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