10 تصویر؛ از دیکتاتور بالدار تا عروسک بن لادن!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات اخیر کشورهای عربی و مسئله فلسطین بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ سیاستهای صهیونیستی

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به سیاستهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی اشاره دارد در شهرک سازی و تخریب روی زمین و عمق زمین را نمی شناسد و همچنان با قدرت تمام ادامه دارد.

نفت خطرناک لیبی

روزنامه الوطن قطر امروز به چالشها و خطرات پیش روی لیبی اشاره دارد. بر این اساس، با نبود دولت قدرتمند و فراگیر در این کشور احتمال درگیری داخلی بر سر منابع نفتی وجود دارد.

مواضع متناقض دیکتاتور بالدار!

روزنامه البیان امارات امروز به اظهارات متناقض برخی دیکتاتورهای عرب اشاره دارد که برای افکارعمومی بین المللی دم از عدالت و آزادی زده، اما علیه مردم خود بدترین جنایات را مرتکب می شوند.

سایه تروریسم بر سر فقرا

روزنامه الاتحاد امارات امروز یکی از عوامل اصلی گسترش فقر در جهان و به ویژه کشورهای آفریقایی را مسئله تروریسم دانسته است.

وضعیت مردم مصر در انتخابات

روزنامه الاهرام مصر به آغاز فعالیتهای تبلیغاتی در انتخابات پارلمانی مصر توجه دارد که مردم مصر را میان گرایش به جریانهای سیاسی مردد کرده است.

اسرائیل و تعهدات بین المللی

روزنامه الصباح عراق به بی توجهی رژیم صهیونیستی به قوانین بین المللی اشاره دارد که از همگی آنها در جهت منافع خود و علیه دیگر کشورها به ویژه فلسطین استفاده می کند.

عروسک بن لادن؛ القاعده از کجا آمد؟!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به دست پرورده بودن القاعده و دیگر گروهکهای تروریستی توسط غرب اشاره دارد.

سیاستمداران وقت نشناس؛ بدون شرح

الصباح عراق

بحران یورو؛ بدون شرح

الوطن عربستان

طرحهای بی مصرف اتحادیه عرب؛ بدون شرح





السفیر لبنان