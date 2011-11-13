سهمیه مسکن مهر در زنجان به 25 هزار واحد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ بابا پور ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن، روند واگذاری و بهره برداری پروژه های مسکن مهر در استان را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: استان زنجان اولین است که جشن مسکن را در دهه فجر برگزار می کند.

وی تعداد واحدهای مسکونی مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر از سال 84 تا سال 88 را چهار هزار و 772 واحد عنوان کرد و اظهار داشت: در مجموع از سال 84 تا کنون 30 هزار و 518 واحد واگذار و به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل مسکن و شهرسازی زنجان تاکید کرد: در تمام آیتم ها استان زنجان پیشرو است که در چهار شهر زنجان ریال ابهر، خرمدره و قیدار 9 هزار و 92 واحد متقاضی مسکن مهر به بانک معرفی شده اند.

باباپور با اشاره به اینکه استان زنجان تنها استانی است که به مسکن مهر گروهی را اجرا کرده و استانهای دیگر این طرح را نداشته اند در دو سایت مهر آرا و ثمین و قیدار که دو هزار و 173 نفر برای اخد تسهیلات به بانک معرفی شده اند.

وی گفت: از اول سال 89سه هزار و 527 واحد واگذار شده و در مجموع از سال 89 تا به امروز 13 هزار و 741 واحد واگذار و بهره برداری رسیده است.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان زنجان یاد آور شد: در راستای برگزاری جشن مسکن مهر در دهه فجر مدیران دستگاههای زیربط و فرهنگی اطلاع رسانمی جامع در این خصوص را در دستور کار قرار دهند.

