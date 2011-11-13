مسابقه بزرگ کتابخوانی در بخش سامان برگزار شد

سید عقیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقه بزرگ کتابخوانی با موضوع چادر، حجاب برتر در تمامی مدارس راهنمایی و متوسطه دختران سامان برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این مسابقات بیش از 800 دانش آموز شرکت داشته اند، اذعان داشت: هدف از برگزاری این مسابقات ترویج فرهنگ کتابخوانی، گسترش و نهادینه کردن حجاب و عفاف در بین دانش آموزان است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه سامان افزود: به 20 نفر از نفرات برتر مسابقات کتابخوانی جوایزی شامل سفر به مشهد مقدس، قم و جمکران اهدا شد.