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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

موسوی:

مسابقه بزرگ کتابخوانی در بخش سامان برگزار شد

مسابقه بزرگ کتابخوانی در بخش سامان برگزار شد

سامان - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه سامان از برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی همزمان با هفته کتاب خبرداد.

سید عقیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقه بزرگ کتابخوانی با موضوع چادر، حجاب برتر در تمامی مدارس راهنمایی و متوسطه دختران سامان برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این مسابقات بیش از 800 دانش آموز شرکت داشته اند، اذعان داشت: هدف از برگزاری این مسابقات ترویج فرهنگ کتابخوانی، گسترش و نهادینه کردن حجاب و عفاف در بین دانش آموزان است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه سامان افزود: به 20 نفر از نفرات برتر مسابقات کتابخوانی جوایزی شامل سفر به مشهد مقدس، قم و جمکران اهدا شد.

کد مطلب 1459222

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