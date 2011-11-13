رئال مادرید به دنبال هافبک هلندی منچسترسیتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه "دیلی استار" انگلستان، سران رئال می خواهند با ارائه پیشنهادی 20 میلیون پوندی این بازیکن را به خدمت بگیرند.

"خوزه مورینیو"، سرمربی پرتغالی رئال نماینده‌اش را برای تماشای بازی دی یانگ در دیدار منچسترسیتی مقابل ویارئال در لیگ قهرمانان اروپا به منچستر فرستاده بود.

مذاکره دی یانگ 26 ساله با مسئولان باشگاه منچسترسیتی تابستان امسال به نتیجه نرسید اما قرار است دور جدید مذاکرات برای امضای قراردادی چهار ساله در سال جدید میلادی آغاز شود.

دی یانگ که با رقم 17 میلیون پوند از هامبورگ به سیتی پیوست ممکن است فصل آینده با پیراهن رئال مادرید به میدان برود.