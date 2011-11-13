امیر صباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیم بسکتبال جهش ترابری قم در آستانه این مسابقه حساس خارج از خانه اظهار داشت: تمرینات بهتری را نسبت به هفته گذشته انجام داده‌ایم و آماده انجام بازی خوب مقابل پتروشیمی ماهشهر هستیم.



وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در سومین بازی خارج از خانه باید به مصاف پتروشیمی ماهشهر برویم، بازی بسیار سختی برابر این تیم مدعی در پیش داریم، اما می‌خواهیم عملکردی داشته باشیم که تماشاگران از ما راضی باشند.



ملی پوش تیم بسکتبال جهش ترابری قم عنوان داشت: شناخت خوبی از تیم بسکتبال پتروشیمی ماهشهر داریم و می دانیم که آنها در این بازی خانگی با حمایت تماشاگران خود در انتظار کسب نتیجه پیروزی برابر تیم بسکتبال جهش ترابری قم هستند.



وی یاد آور شد: اگر بتوانیم در این بازی که سومین میهمانی ما در این فصل است، نتیجه خوبی بگیریم، مسلماً استقبال تماشاگران در مسابقات آینده بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه قطعا روند نتیجه نگرفتن را به زودی قطع خواهیم کرد.



صباغیان ابراز داشت: اگر روادید بازیکن خارجی ما صادر شود، این بازیکن به زودی در کنار ما خواهد بود و به احتمال زیاد مقابل تیم بسکتبال لوله سبز آ اس شیراز از وی استفاده می‌کنیم تا انشاءالله نخستین پیروزی این فصل را کسب کنیم.



وی در خصوص ارزیابی از نتایج تیم بسکتبال جهش ترابری قم در چهار هفته گذشته از مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در دور رفت مرحله گروهی آن، تصریح کرد: قطعا جایگاهی که تیم بسکتبال جهش ترابری قم در حال حاضر در آن قرار گرفته چندان شایسته این تیم نیست ولی یقینا این وضعیت پایدار نخواهد ماند و به مرور بهتر خواهیم شد.



بازیکن با تجربه تیم بسکتبال جهش ترابری قم، اظهار داشت: در این چهار هفته بدنشانس بودیم و بازی‌های سختی را برگزار کردیم و هفته پنجم نیز باید با تیم مدعی و قدرتمند پتروشیمی ماهشهر بازی کنیم، اما جایگاهی که باشگاه در نظر گرفته است، کسب یکی از رده‌های ششم تا هستم است.



گفتنی است: دیدار تیم‌های بسکتبال جهش ترابری قم و پتروشیمی ماهشهر از هفته پنجم از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 عصر دوشنبه بیست و دوم آبان ماه در ماهشهر برگزار می‌شود.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم از چهار بازی قبل خود در رقابت‌های این فصل لیگ برتر بسکتبال، چهار شکست در مقابل تیم‌های بسکتبال بانک سامان تهران، شهرداری گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران و ذوب آهن اصفهان به ترتیب در دو بازی خانگی و دو بازی خارج از خانه در کارنامه دارد و در حال حاضر تیم یازدهم جدول رده بندی 12 تیم لیگ برتر بسکتبال محسوب می‌شود.

