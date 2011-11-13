9 هزار کتابخانه در مساجد کشور راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل دبیرخانه کانون مساجد قزوین برگزارشد اظهارداشت: در حال حاضر 9 هزار کتابخانه در مساجد کشور تاسیس و راه اندازی شده که سه هزار و 900 باب آن، مخزن و قرائت خانه دارند و در این کتابخانه ها 12 میلیون جلد کتاب در اختیار مردم قرار دارد.

وی افزود: از آنجا که در همه مساجد امکان اختصاص فضایی برای احداث کتابخانه وجود ندارد، طرح کتابخانه های باز هم در مساجد اجرا شده و تا کنون پنج هزار کتابخانه باز در شبستان مساجد دایر شده است.

طاهریان یادآورشد: فعالیت های قرآنی در کانونهای مساجد از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بر اساس آخرین آمارها در حال حاضر طرح تلاوت نور(تلاوت روزانه قرآن کریم) در 25 هزار مسجد کشور اجرا می شود که گاهی در مسیر انس عمومی با قرآن است.

این مسئول بیان کرد: توسعه طرح تلاوت نور در اولویت امسال ستاد عالی کانونهای مساجد کشور قرار دارد و در این راستا برگزاری کلاسهای مفاهیم و تفسیر قرآن در برنامه ها پیش بینی شده است.

طاهریان تصریح کرد: طرح تفسیرهمراه قرآن در هفت هزار مسجد کشور اجرا می شود که منبع ارزشمندی برای آشنایی عموم مردم با تفسیر قرآن کریم است.

راه اندازی 370 باب خانه نور

طاهریان گفت: در حال حاضر 370 باب خانه نور در کشور راه اندازی و فعال شده و تا پایان سال با تاسیس 30 خانه نور این مراکز به 400 باب افزایش خواهد یافت تا فعالیتهای قرآنی توسعه یابد.

وی اضافه کرد: برنامه های روخوانی، تجوید و قرائت قرآن برای گروههای سنی مختلف در مساجد هم پیش بینی شده و هم اکنون یک هزار جلسه قرآنی در مساجد کشور تحت پوشش کانونها قرار دارد.

برپایی هفت جشنواره قرآنی

این مسئول برپایی جشنواره قرآنی در مساجد را از دیگر فعالیتهای انجام شده ذکر کرد و گفت: در سالهای اخیر هفت دوره جشنواره مدهامتان در مساجد کشور برگزار شده که با استقبال جوانان روبرو شده است.

وی اظهارداشت: جشنواره نشریات تجربی و وبلاگ نویسی، هنرهای نمایشی، شیوه های نوین آموزشی در حوزه معارف دینی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، شعر و داستان با نام گلدسته های سفید و آواها و نغمه ها از مهمترین جشنواره های کانون مساجد در کشور است.

طاهریان بیان کرد: جشنواره گلدسته های سفید در قالب شعر و داستان از اول تا سوم آذرماه امسال در ایلام برگزار خواهد شد.

وی گفت: در جشنواره جشنواره ها که بهمن ماه امسال در بوشهر برگزار می شود رقابت جدی در بین برگزیدگان تمامی جشنواره ها ایجاد خواهد شد که تشکیل کارگاههای آموزشی، سمینار آموزشی، آسیب شناسی جشنواره های قبلی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

وی فعالیت هسته های پژوهشی در مساجد را از دیگر برنامه های کانون مساجد عنوان کرد و یادآورشد: تاکنون 908 هسته پژوهشی در مساجد کشور فعال شده که آثار برتر به صورت کتاب جمع آوری و منتشر خواهد شد.

