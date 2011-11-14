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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۸:۱۳

فنائیان مجموعه "همه بچه‌های ما" را کلید زد

فنائیان مجموعه "همه بچه‌های ما" را کلید زد

مجموعه تلویزیونی"همه بچه‌های ما" به کارگردانی تاجبخش فنائیان در رامسر کلید خورد.

علیرضا سبط احمدی، تهیه‌کننده این مجموعه تلویزیونی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مجموعه حدود 12 روز قبل در رامسر آغاز شده است. در حال حاضر نیز امیر آقایی، ستاره اسکندری و محمد مهدی هاشمی جلو دوربین قرار دارند.

"همه بچه‌های ما" از سه فاز تشکیل شده که هر فاز 10 قسمت است. بخش‌هایی از این مجموعه در شمال و مشهد تصویربرداری می‌شود.
 
این سریال با مضمون اجتماعی بچه‌های کار، بچه‌های بی‌سرپرست و بد سرپرست را دستمایه داستان‌های خود قرار داده و سعی دارد در قالب روایت داستان به بحث همکاری و حس احسان دوستی مردم نسبت به برطرف ساختن ناهنجاری‌های برخی کودکان در جامعه بپردازد.
 
مارال فرجاد، اردلان شجاع کاوه، اسماعیل سلطانیان، داوود پورحسن، صحرا فتحی، لیلا تقوی و معراج سخن‌سنج در این مجموعه به ایفای نقش می‌پردازند.
 
این مجموعه بیش از 180 بازیگر و 130 لوکیشن دارد و در 30 قسمت 45 دقیقه‌ای ساخته می‌شود.
 
 
کد مطلب 1459229

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