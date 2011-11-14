علیرضا سبط احمدی، تهیهکننده این مجموعه تلویزیونی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مجموعه حدود 12 روز قبل در رامسر آغاز شده است. در حال حاضر نیز امیر آقایی، ستاره اسکندری و محمد مهدی هاشمی جلو دوربین قرار دارند.
"همه بچههای ما" از سه فاز تشکیل شده که هر فاز 10 قسمت است. بخشهایی از این مجموعه در شمال و مشهد تصویربرداری میشود.
این سریال با مضمون اجتماعی بچههای کار، بچههای بیسرپرست و بد سرپرست را دستمایه داستانهای خود قرار داده و سعی دارد در قالب روایت داستان به بحث همکاری و حس احسان دوستی مردم نسبت به برطرف ساختن ناهنجاریهای برخی کودکان در جامعه بپردازد.
مارال فرجاد، اردلان شجاع کاوه، اسماعیل سلطانیان، داوود پورحسن، صحرا فتحی، لیلا تقوی و معراج سخنسنج در این مجموعه به ایفای نقش میپردازند.
این مجموعه بیش از 180 بازیگر و 130 لوکیشن دارد و در 30 قسمت 45 دقیقهای ساخته میشود.
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