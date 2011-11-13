به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی امروز در دومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث با انتقاد از نبود مطالعات جامع در اجرای پروژه ها اظهارداشت: بسیاری از پروژه ها به دلیل نبود مطالعات کافی با نوسانات زیاد و مشکلات خواسته و ناخواسته ای روبرو می شود که اجرای پروژه ها را با مانع روبرو می کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، افزود: مشکل بعدی انعقاد قراردادها است که به درستی و بر مبنای مسایل حقوقی ثبت و تنظیم نمی شود بنابراین در دادگاه ها پروژه های بسیاری وجود دارند که به درستی تنظیم نشده اند.

وی با بیان اینکه شفاف سازی فضای کسب وکار از ضروریات کشور است، بیان کرد: در محیط های بین المللی جایگاه خوبی از نظر فضای کسب و کار نداریم و همیشه به ما می گویند که محیط کسب و کار کشور شما در بخش دولتی و یا خصوصی شفاف نیست که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

پورمحمدی یکی دیگر از مشکلات را به هم ریختگی در رده بندی پیمانکاران عنوان کرد و گفت: این موضوع سبب شده که حق بسیاری از گروه های پیمانکار و مشاوره ای در سلسله مدارج رعایت نشود و برخی از شرکت ها بدون داشتن مدارج بالا پروژه هایی را به دست بگیرند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت حمایت از بخش خصوصی، اظهار داشت: باید سازوکار قانونی برای ایجاد شرکت های قانونی و نحوه حمایت از آنها فراهم شده و بودجه ها و اعتبارات در زمان مناسب تخصیص داده شود.

وی با بیان اینکه بخشی از قوانین نارساست، بیان کرد: روان سازی و هماهنگی قوانین یک اصل مورد توجه است که در کمیسیون های تخصصی مجلس هم موضوع تنقیح قوانین دردست اقدام قرار گرفته است.

پورمحمدی افزود: هفته گذشته مجموعه قوانین استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و این هفته هم سعی داریم نظام بانکی و پولی را وارد این جلسه کنیم تا قوانین غیرضروری و غیرمفید حذف شوند.