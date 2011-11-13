نخستین کورس پاییزه اسب سواری در بخش سامان برگزار شد

صفاعلی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این مسابقات برای نخستین بار در بخش سامان بیان داشت: در این مسابقات 50 اسب سوار از شهرهای شهرکرد، فارسان، سامان، بن، شوراب صغیر، زرین شهر و چالشتر شرکت داشتند.

وی افزود: در این مسابقات مجتبی نجات با اسب کاپیتان، مهدی مرادی با اسب آتش و مرتضی نجات با اسب آهو در مسابقات کورس یک هزار و 500 متر نفرات اول تا سوم شدند.

رئیس تربیت بدنی بخش سامان ادامه داد: در حرکات نمایشی نیز وحید نوربخش با اسب دلاور، سجاد رحیمی با اسب مشکی و امید نور بخش با اسب سلیکا اول تا سوم شدند.

زمانی اذعان داشت: در حرکات آکروبات محسن شیخی با اسب پویا، سجاد محمد علی زاده با اسب آهو و حمید رضا ایزدی با اسب مشکی عناوین اول تا سوم را کسب کردند.