سرانه پایین مطالعه شایسته جایگاه ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور پیش از ظهر یکشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ کتاب و کتابخوانی در دبیرستان خوش رفتار قم گفت: سرانه مطالعه در کشور ما شایسته این جایگاه نیست و باید افزایش یابد.



وی ادامه داد: سرانه مطالعه در قم از سرانه کشوری بالاتر است اما با این حال این میزان شایسته قم به عنوان شهر علم و اجتهاد نیست.



استاندار قم تاکیدکرد: همه مسئولان فرهنگی و شاغلان آموزش و پرورش و دانش آموزان باید دست در دست هم بگذارند تا این سرانه افزایش یابد.



وی خواستار تدوین سیر مطالعاتی برای همه اقشار مردم در استان و به خصوص دانش آموزان شد و گفت: باید سیر مطالعاتی در رشته‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و دینی تدوین شود زیرا صرف مطالعه ارزشمند است اما وقتی دارای فایده تام است که با لوازمش همراه باشد و مهمترین لازمه آن داشتن سیر مطالعاتی است.



ظرفیت خوبی برای کتابخوانی در قم ایجاد شده است



موسی پور اظهار داشت: قم دارای 232 کتابخانه عمومی است که چهار میلیون جلد کتاب دارد و چندین کتابخانه هم در حال احداث است و ظرفیت بسیار خوبی برای کتابخوانی ایجاد شده است.



وی تأکیدکرد: با این وجود باید به دنبال ترویج فرهنگ کتابخوانی و تربیت کتابخوان باشیم که در این بخش مشکل داریم.



استاندار قم ادامه داد: دستگاه‌های فرهنگی استان باید ترویج کتابخوانی را در اولویت کارهای خود قرار دهند و این مهم جزء وظایف ذاتی رسانه‌ها، آموزش و پرورش، و .... است.



وی تأکید کرد: صدا و سیما این همه فیلم و سریال و گفتگو و مسابقه دارد اما کمتر شده تا به موضوع کتاب و کتابخوانی بپردازد.

