به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود صالح پور گفت: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ مشاغل خانواده و شناساندن آن درمحل مرکز بناب دایر شده است.



وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون حمایت از مشاغل خانگی از آن بعنوان بهترین فرصت جهت اشتغالزایی مفید در کشور یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه طرح مشاغل خانگی مشمول قانون کار نیست و تسهیلات بانکی خوبی برای آنها داده می شود بنابراین باید تلاش بیشتری در گسترش این طرح داشته باشند.



صالح پور یادآور شد: با توجه به اینکه طرح مشاغل خانگی مشمول قانون کار نیست و تسهیلات بانکی خوبی برای آنها داده می شود بنابراین باید تلاش بیشتری در گسترش این طرح داشته باشیم.



این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بناب، آماده بازدید عموم مردم است.

