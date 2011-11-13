به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود صالح پور گفت: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ مشاغل خانواده و شناساندن آن درمحل مرکز بناب دایر شده است.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون حمایت از مشاغل خانگی از آن بعنوان بهترین فرصت جهت اشتغالزایی مفید در کشور یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه طرح مشاغل خانگی مشمول قانون کار نیست و تسهیلات بانکی خوبی برای آنها داده می شود بنابراین باید تلاش بیشتری در گسترش این طرح داشته باشند.
صالح پور یادآور شد: با توجه به اینکه طرح مشاغل خانگی مشمول قانون کار نیست و تسهیلات بانکی خوبی برای آنها داده می شود بنابراین باید تلاش بیشتری در گسترش این طرح داشته باشیم.
این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بناب، آماده بازدید عموم مردم است.
تبریز – خبرگزاری مهر: معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از برگزاری نمایشگاه طراحی، دوخت و مشاغل خانگی در بناب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود صالح پور گفت: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ مشاغل خانواده و شناساندن آن درمحل مرکز بناب دایر شده است.
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