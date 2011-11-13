اجرای برنامه های "ولایت و غدیر" در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا باقری در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیر و با گرامیداشت دهه ولایت در جمع خبرنگاران گفت: واقعه غدیر خم به عنوان مقطعی خاص از زندگی مولا علی (ع) دارای اهمیت و درخشندگی در تاریخ اسلام است و کمتر مقطع تاریخی را می‌توان در جهان اسلام یافت که از لحاظ سند، اطمینان از وقوع و کثرت راویان استحکامی نظیر این رویداد مهم را داشته باشد.

وی ادامه داد: کانونهای فرهنگی مساجد در راستای انجام رسالت خطیر خویش ویژه برنامه های "ولایت و غدیر" را با اجرای برنامه هایی نظیر حفظ خطبه غدیر و نمایشگاه های کتاب با موضوع ولایت همراه با مسابقات کتابخوانی برگزار می کنند که برای باشکوه برگزار شدن این برنامه ها بیش از 800 پوستر برای نصب در مساجد توزیع شده است.

سرپرست دبیرخانه کانونهای مساجد فارس از برپایی دوره های فرقه شناسی همزمان با دهه ولایت خبر داد و تاکید کرد: به منظور ترویج فرهنگ علوی و آشنایی نسل جوان و نوجوان با معارف غدیر و اهل بیت (ع) ائمه جماعات و روحانیون کانونهای مساجد فارس در سخنرانیها به بررسی و تبیین اهمیت جایگاه غدیر می پردازند.

باقری افزود: گزارش لحظه به لحظه غدیر به صورت کتاب الکترونیکی و همچنین متن خطبه غدیر به دو زبان فارسی و عربی نیز در قالب 700 لوح فشرده تهیه و بین کانون های فرهنگی هنری مساجد استان فارس توزیع شده است.

وی از برگزاری جشن عید سعید غدیر در سطح 812کانون مسجد استان خبر داد و گفت: این مراسم همزمان با اقامه نمازجماعت مغرب و عشاء از 23 الی 24 آبان ماه برپا می شود و بنا به برنامه های اعلام شده در بیشتر کانونها نیز برنامه های نظیر توزیع نقل و شیرینی، اجرای مسابقات همراه با اهدای جوایز، ختم صلوات و ذکر یا علی، برگزاری اردو برای اعضا و برپایی ایستگاه های صلواتی را نیز تدارک دیده شده است.