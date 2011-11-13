"متدولوژی علوم قرآنی" کتاب برگزیده سال 89 شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب " متدولوژی علوم قرآنی" تالیف ابراهیم فتح الهی از سوی دبیرخانه بیست و هشتمین دوره کتاب سال جمهوی اسلامی به عنوان کتاب برگزیده سال 89 معرفی شد.

مولف هدف اصلی از نگارش کتاب "متدولوژ‍ی علوم قرآنی" را ارائه تعریفی جامع و مانع برای علوم قرآنی و سپس طراحی با نظام رده بندی علمی برای این علوم و در نهایت، ارائه الگویی برای روش شناسی مطالعات مربوط به علوم قرآن عنوان کرده است.

تاریخ تفسیر، مدیریت اسلامی و متدولوژی یا روش تحقیق علمی دیگر آثار تالیفی ابراهیم فتح الهی بوده که متدولوژی علوم قرآنی هفدهمین اثر وی است، این کتاب در سال 1388 از طرف دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد، در پاییز همان سال آن را به عنوان کتاب برتر فصل معرفی شد.

ابراهیم فتح الهی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، دانش آموخته دکتری الهیات از دانشگاه امام صادق(ع) بوده و دوره های قبل از دکترا را در دانشگاه تهران گذرانده است.