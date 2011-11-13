کاهش ذخایرخونی در کشور به خاطر سرد شدن ناگهانی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، هم اکنون گروه خونی AB- در استان تهران کاهش یافته و پایگاه انتقال خون یاد شده برای تامین این گروه خونی به اهدا کنندگان فرا خوان داده است.

دکتر محسن منشدی، مدیر روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران گفت: هر سال با افت دمای هوا و آغاز بارشهای مداوم برف در استانها عبور و مرور شهروندان مشکل می‌شود و به همین دلیل ذخایر خونی رو به کاهش می‌گذارد اما امسال سرمای زودتر از انتظار پیش از همیشه این مشکل را پدید آورده است.

وی، تعطیلات آبان ماه را دیگر دلیل سفرهای پاییزی و کم شدن اهدای خون دانست و از همه هموطنان دعوت کرد که چون همیشه با اهدای خون خود بیماران نیازمند را یاری و در این کار خدا پسندانه مشارکت کنند.