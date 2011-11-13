نبود ضمانت های صادراتی مهم ترین مشکل صادر کنندگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خامه زر صادر کننده نمونه سال 89 در نشست با مسئولان سازمان تجارت، صنعت و معدن خراسان جنوبی با اشاره به خطر پذیری در امر صادرات گفت: عدم برگشت سرمایه در بازارهای بی ثبات و نبود ضمانت صادراتی در برخی از بازار ها مانند افغانستان که هیچ گونه قانون مدونی برای واردات و صادرات ندارد از مشکلات پیش روی صادرکنندگان است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان جنوبی اظهارکرد: از سال 81 در حوزه صادرات مشغول به فعالیت هستم و تاکنون کالای خود را به کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، امارات متحده و مکزیک صادر کرده ام.

وی رمز موفقیت در صادرات را یافتن بازارهای جدید و بازاریابی موفق عنوان کرد.

این صادرکننده نمونه ادامه داد: کیفیت مطلوب کالای صادراتی، قیمت تمام شده و سرعت و دقت عمل از دیگر عوامل موفقیت است.

خامه زر مشوق های دولتی را مهم ترین عامل در ایجاد انگیزه صادرکنندگان عنوان و تصریح کرد: صادرکنندگان در حوزه فعالیت خود با قوانین دست و پاگیر مواجه هستند و گاهی قوانین کارشناسی نشده باعث ایجاد مانع می شود که دولت می تواند با حذف و یا تسهیل برخی از این امور به روند صادرات استان سرعت دهد.

وی حجم صادرات خود در سال گذشته را شش میلیون و 500 هزار دلار عنوان و اظهار کرد: صادرات در سال جاری به دلیل افزایش قیمت کالا در راستای افزایش قیمت حامل های انرژی در کارخانجات، به یک میلیون دلار کاهش داشته است.

خامه زر بیان کرد: برخی از کشورها سیستم بانکی مدون ندارند و تبادل وجوه جهت صادرات باید به صورت حواله ای و یا نقدی صورت گیرد که مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد می کند.

وی با تأکید بر همت مسئولان در فعال کردن مرزها، تصریح کرد: مسئولان می توانند با کمک کردن به بخش های امنیتی، فرهنگی و سیاسی بین کشورها بستر و زمینه مناسبی را برای تجارت فراهم کنند.

این صادرکننده نمونه خراسان جنوبی ادامه داد: افزایش ارتباط سیاسی، تسهیل رفت و برگشت تجار و تقویت بخش های امنیتی، انتظامی و فرهنگی می تواند بستر صادرات استان را افزایش دهد.

خامه زر با اشاره به روند صادرات در بازارچه های مرزی تصریح کرد: به مرزنشینان و ساکنین حاشیه مرزی برای صادرات کارت پیله وری داده می شود که بر اساس آن غرفه ای دریافت و کالای خود را به فروش می رسانند.

وی با اشاره به فعالیت بازارچه های مرزی، بیان کرد: هر مکانی که بتواند کالا صادر و اشتغال ایجاد کند مفید است چراکه ارز آوری دارد، اما در روند صادرات در بازارچه های مرزی نباید موانع و محدودیت ایجاد کرد.

این صادرکننده با تأکید بر تقویت بازارچه های مرزی، گفت: جمع آوری و یا انتقال برخی از بازارچه های مرزی انگیزه را از غرفه داران می گیرد.

وی تصریح کرد: در بازاچه های مشترک مرزی هم تبادل کالا و هم تبادل فرهنگ صورت می گیرد که جمع آوری بازارچه ها و تجمیع آنها بایستی به صورت دقیق و کارشناسی صورت پذیرد.