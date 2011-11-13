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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

نبود ضمانت های صادراتی مهم ترین مشکل صادر کنندگان است

نبود ضمانت های صادراتی مهم ترین مشکل صادر کنندگان است

بیرجند - خبرگزاری مهر: صادرکننده نمونه خراسان جنوبی گفت: نبود ضمانت صادراتی و عدم برگشت سرمایه در بازار های بی ثبات از مهم ترین مشکلات پیش روی صادر کنندگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خامه زر صادر کننده نمونه سال 89 در نشست با مسئولان سازمان تجارت، صنعت و معدن خراسان جنوبی  با اشاره به خطر پذیری در امر صادرات گفت: عدم برگشت سرمایه در بازارهای بی ثبات و نبود ضمانت صادراتی در برخی از بازار ها مانند افغانستان که هیچ گونه قانون مدونی برای واردات و صادرات ندارد از مشکلات پیش روی صادرکنندگان است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان جنوبی  اظهارکرد: از سال 81 در حوزه صادرات مشغول به فعالیت هستم و تاکنون کالای خود را به کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، امارات متحده و مکزیک صادر کرده ام.

وی رمز موفقیت در صادرات را یافتن بازارهای جدید و بازاریابی موفق عنوان کرد.

این صادرکننده نمونه ادامه داد: کیفیت مطلوب کالای صادراتی، قیمت تمام شده و سرعت و دقت عمل از دیگر عوامل موفقیت است.

خامه زر مشوق های دولتی را مهم ترین عامل در ایجاد انگیزه صادرکنندگان عنوان و تصریح کرد: صادرکنندگان در حوزه فعالیت خود با قوانین دست و پاگیر مواجه هستند و گاهی قوانین کارشناسی نشده باعث ایجاد مانع می شود که دولت می تواند با حذف و یا تسهیل برخی از این امور به روند صادرات استان سرعت دهد.

وی حجم صادرات خود در سال گذشته را شش میلیون و 500 هزار دلار عنوان و اظهار کرد: صادرات در سال جاری به دلیل افزایش قیمت کالا در راستای افزایش قیمت حامل های انرژی در کارخانجات، به یک میلیون دلار کاهش داشته است.

خامه زر بیان کرد: برخی از کشورها سیستم بانکی مدون ندارند و تبادل وجوه جهت صادرات باید به صورت حواله ای و یا نقدی صورت گیرد که مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد می کند.

وی با تأکید بر همت مسئولان در فعال کردن مرزها، تصریح کرد: مسئولان می توانند با کمک کردن به بخش های امنیتی، فرهنگی و سیاسی بین کشورها بستر و زمینه مناسبی را برای تجارت فراهم کنند.

این صادرکننده  نمونه خراسان جنوبی ادامه داد: افزایش ارتباط سیاسی، تسهیل رفت و برگشت تجار و تقویت بخش های امنیتی، انتظامی و فرهنگی می تواند بستر صادرات استان را افزایش دهد.

خامه زر با اشاره به روند صادرات در بازارچه های مرزی تصریح کرد: به مرزنشینان و ساکنین حاشیه مرزی برای صادرات کارت پیله وری داده می شود که بر اساس آن غرفه ای دریافت و کالای خود را به فروش می رسانند.

وی با اشاره به فعالیت بازارچه های مرزی، بیان کرد: هر مکانی که بتواند کالا صادر و اشتغال ایجاد کند مفید است چراکه ارز آوری دارد، اما در روند صادرات در بازارچه های مرزی نباید موانع و محدودیت ایجاد کرد.

این صادرکننده با تأکید بر تقویت بازارچه های مرزی، گفت: جمع آوری و یا انتقال برخی از بازارچه های مرزی انگیزه را از غرفه داران می گیرد.

وی تصریح کرد: در بازاچه های مشترک مرزی هم تبادل کالا و هم تبادل فرهنگ صورت می گیرد که جمع آوری بازارچه ها و تجمیع آنها بایستی به صورت دقیق و کارشناسی صورت پذیرد.

کد مطلب 1459243

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