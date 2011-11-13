همایش "غدیر در سال جهاد اقتصادی" در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر همایش "غدیر در سال جهاد اقتصادی" ظهر یکشنبه در این همایش گفت: عیدغدیر عید بزرگ اسلام و ولایت است.

حجت الاسلام والمسلمین هاشم مرادی افزود: غدیر همواره در تاریخ مظلوم بوده این در حالیست که راه نجات بشریت در شناخت غدیر و پیروی از آن نهفته است.

وی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان ایران اسلامی طی سالهای اخیر بیان داشت: دشمن در جنگ نرم علیه ایران ارزشهای والای دینی را نشانه گرفته که غدیر از جمله این ارزشهاست.

دبیر همایش غدیر در سال جهاد اقتصادی ادامه داد: باید با اتکا به قرآن و عترت خود را در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران بیمه کرد.

حجت الاسلام هاشمی با تاکید بر ضرورت تقویت فرهنگ غدیر در جامعه گفت: ترویج فرهنگ غدری نیازمند یک عزم ملی و همه جانبه است که خوشبختانه گامهای اساسی تا کنون در این راستا برداشته شده است.

وی بیان داشت: به منظور برگداشت هفته امامت و ولایت بیش از 500 برنامه فرهنگی در سطح استان مرکزی در حال اجراست.