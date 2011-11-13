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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

با حضور حداد عادل:

همایش "غدیر در سال جهاد اقتصادی" در اراک برگزار شد

همایش "غدیر در سال جهاد اقتصادی" در اراک برگزار شد

اراک - خبرگزاری مهر: همایش "غدیر در سال جهاد اقتصادی" با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر همایش "غدیر در سال جهاد اقتصادی" ظهر یکشنبه در این همایش گفت: عیدغدیر عید بزرگ اسلام و ولایت است.

حجت الاسلام والمسلمین هاشم مرادی افزود: غدیر همواره در تاریخ مظلوم بوده این در حالیست که راه نجات بشریت در شناخت غدیر و پیروی از آن نهفته است.

وی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان ایران اسلامی طی سالهای اخیر بیان داشت: دشمن در جنگ نرم علیه ایران ارزشهای والای دینی را نشانه گرفته که غدیر از جمله این ارزشهاست.

دبیر همایش غدیر در سال جهاد اقتصادی ادامه داد: باید با اتکا به قرآن و عترت خود را در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران بیمه کرد.

حجت الاسلام هاشمی با تاکید بر ضرورت تقویت فرهنگ غدیر در جامعه گفت: ترویج فرهنگ غدری نیازمند یک عزم ملی و همه جانبه است که خوشبختانه گامهای اساسی تا کنون در این راستا برداشته شده است.

وی بیان داشت: به منظور برگداشت هفته امامت و ولایت بیش از 500 برنامه فرهنگی در سطح استان مرکزی در حال اجراست.

کد مطلب 1459245

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