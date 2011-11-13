زنگ "نهضت مطالعه مفید" در مدارس یزد نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد پیش از ظهر یکشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ نهضت مطالعه مفید در دبیرستان شهید حیدری ناحیه یک یزد با اشاره به برنامه های هفته کتاب در مدارس اظهار داشت: در هفته کتاب 690 نمایشگاه کتاب در 690 مدرسه استان برپا می شود.

محمدکاظم رحیمی نژاد انس با کتاب را رمز بقاء و نجات انسان دانست و گفت: حیات و بقاء و دوام یک ملت به خواندن و تلاش در امر پژوهش و تحقیق وابسته است.

وی ارزش انسان را به میزان آگاهی و دانشی دانست که در مسیر هدف خلقت و رسیدن به خدا باشد.

رحیمی نژاد دانش آموزان را به بهره گیری از فرصتهای موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران برای تلاش در این عرصه فراخواند و بیان داشت: هفته کتاب فرصتی است برای یادآوری، خودارزیابی و محاسبه اینکه در طول یک سال برای ارتقاء مطالعه خود چه کرده ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از همراهی نهادهای فرهنگی استان از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل کتابخانه های عمومی با آموزش و پرورش برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و تجهیز کتابخانه های مدارس تقدیر کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یزد نیز در این مراسم ارتقای ساعت مطالعه مفید در بین دانش آموزان و جوانان را از مطالبات مقام معظم رهبری خواند و به دانش آموزان توصیه کرد مطالعات غیر درسی خود را در دوران تحصیل فراموش نکنند.

محمدحسین پارساییان برنامه ریزی و زمان بندی ساعات مطالعه را از عوامل موفقیت در این زمینه خواند و گفت: دانش آموزان مطالعات روان و ساده را در کنار مطالعاتی که نیاز به تفکر دارد، قرار دهند.

در حاشیه این مراسم دانش آموزان به اجرای نقاشی همگانی با موضوع کتاب پرداختند و با شرکت در جشن اهدای کتاب در تجهیز کتابخانه مدرسه خود مشارکت کردند.

با نواخته شدن زنگ نهضت مطالعه مفید برنامه های گرامیداشت نوزدهمین دوره بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی در مدارس استان یزد آغاز شد.