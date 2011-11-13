جشنواره تئاتر ماه یک حرکت ارزشمند فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله انتظامی با بیان این مطلب افزود: با توجه به سابقه حضور چند ساله‌ام در جمع هیئت داوران ادوار مختلف جشنواره تئاتر ماه، معتقدم این رویداد هنری، یک حرکت ارزشمند فرهنگی است که توانسته تعداد زیادی از هنرمندان تهرانی و شهرستانی را دور هم جمع کند. این حرکت به خودی خود حرکتی زیبا و ارزشمند است.

وی ادامه داد : یکی از مواردی که لازم است مسوولان جشنواره در اجرای آن اهتمام داشته باشند، توجه به نحوه حضور هنرمندان در کنار یکدیگر است. مقایسه یک هنرمند شهرستانی با امکانات ناچیزی که در شهرستان دارد، با یک هنرمند تهرانی که در پایتخت از امکانات استفاده می‌کند به طور طبیعی قیاس درستی نیست. بنابراین لازم است در مورد نحوه تطبیق و کنار هم قراردادن این هنرمندان نهایت دقت صورت بگیرد.

این هنرمند ارزنده تئاتر و سینمای کشورمان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اجرای آثار نمایشی همراه با تعزیه و شبیه خوانی اشاره کرد و گفت: درهم آمیختن عناصر تعزیه با تئاتر صحنه‌ای که در سال‌های گذشته هم شاهد اجرای آن بودم، هنوز در تئاتر ایران جا نیفتاده است. زیرا براین باورم تعزیه به خودی خود گونه‌ای جذاب و مخاطب پسند است که در حین اجرای آن ذهن و دل هر تماشاگری را به سوی خود جلب می‌کند.

انتظامی خاطرنشان کرد: تعزیه عنصر نمایشی جداگانه‌ای است که قصه‌ها و تکنیک‌های ویژه خود را دارد و به نظر من اگر قرار است در دل تئاتر مدرن تعزیه هم مطرح شود، باید در سنجیده‌ترین شرایط ممکن در صحنه پیاده شود.

وی با اشاره به اجرای نمایش‌هایی برگرفته از عناصر تعزیه و رویدادهای مذهبی تصریح کرد: به نظر من تعزیه یک گونه نمایشی درونی است که شاید توسط نابازیگرترین افراد به طور شگفت انگیزی برای تماشاگر روایت شود و اتفاقا تماشاگر هم از آن اجرا لذت ببرد.

عضو هیئت داوران بخش صحنه‌ای هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه تاکید کرد : اگر خواهان تلفیق عناصر این چنینی در صحنه تئاتر هستیم باید بتوانیم آنها را باور پذیر، زیبایی شناسانه و ارزشمند به تماشاگر ارائه دهیم.