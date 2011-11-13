به گزارش خبرگزاری مهر، ‌حمیدرضـا پاکدامن افزود: هیئت ‌وزیـران در جلسـه چند هفته پیش خود، با اجرای آیین‌نامه اجـرایی بند "و" ماده "80" قانـون بـرنامه پنجـم توسعه توسط سـازمان تأمیـن‌اجتمــاعی موافقت کرده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی کرمانشاه تاکید کرد: براساس تصویب هیئت‌وزیران، بارمالی ناشی از اجرای این آیین‌نامه در سال‌جاری توسط دولت از محل ردیف‌های ممکن تا پایان سال تأمین و درصورت عدم تأمین در لایحه بودجه سال 1391 پیش‌بینی خواهد شد.

وی افـزود: براساس بند "و" ماده "80" ‌قانون برنامه پنجم توسعه، در رابطه با حق‌بیمه سهـم کارفرمایان کارگاه‌ هـایی که با تأییــد و یا معرفی واحـدهای وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای به کارگیــری نیـروی کار جدید اقدام می کنند، تخفیف پلکانی اعمال می‌شود، به شرط آنکه واحد تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن کاهش نیروی کار نداشته باشد.

مدیرکل تأمین اجتماعی کرمانشاه در پایان گفت: براساس مـاده "5" آییـن‌نامه اجـرایی بند "و" ماده "80" قانون برنامه پنجم توسعه نیز اعتبار لازم برای اعمال تحقیق حق‌بیمه سهم کارفرمایی موضوع این آیین‌نامه در قالب بودجه سنواتی و با رعایت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است.

